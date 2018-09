Samedi dernier à Londres: Djouna Mumbafu et Awilo Longomba primés géants de la musique “Souk did Award”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Décidément, la musique congolaise à travers ses multitudes d’artistes, est en train de faire la Une dans le monde. Mine de rien, ce sont ceux qui évoluent en dehors du pays, qui attirent la curiosité de la Communauté internationale à travers leurs nombreuses prestations bien cadrées. Nul n’est prophète chez lui comme disent les sagesses.

Samedi dernier pour des prestations animées en 2018, il y a eu, dans un banquet exclusif, la cérémonie “TBOLA AWARDS” à l’hôtel Holbein-central à Londres. C’est au cours de cette cérémonie que deux (2) géants de la musique “Souk did Award” ont été primés et, à titres honorifiques, des trophées d’excellence et de bonnes prestation à l’étranger leur ont été décernés. Il s’agit de Big One Djouna Mumbafu et d’Awilo Longomba.

Il leur a, par la suite, été demandé de continuer à pérenniser l’œuvre de Pépé Kallé, considéré comme le vraie champion de la culture caribéenne, surtout parce qu’ils le matérialisent au sein de leur groupe baptisé “Pépé Kallé Band”.

Aussi, après la sortie de leur album commun qui est en réalisation au studio, une planification a été faite pour permettre à ces artistes à entreprendre des come-back en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Mais pour 2019, l’intérêt grandiose de ces stars sera l’Angola ce pays où, une fois encore, leurs nombreux fans voudraient continuellement les revoir en live.

Kingunza Kikim Afri/Cp

