Samedi 25 août dernier au village Ntemba: KarmaPa et “Rive droite 5e Klass” ont émerveillé le public

Le concert fortement médiatisé du Prince de la rumba congolaise a bel et bien eu lieu au village Ntemba, dans la commune de la Gombe. C’était une merveilleuse production initiée simplement pour la présentation du nouvel album de KarmaPa intitulé Caligula.

On s’en souvient depuis la sortie dans les bacs de ce long play, la polémique, à la ronde n’a cessé de s’amplifier, attribuant à l’auteur de l’œuvre ce que lui-même se dit ne rien connaître.

Mais, de toutes les façons qu’il vente ou qu’il pleuve, Caligula occupe une bonne place sur différents hit-parades sans omettre le fait, d’après notre source, d’avoir présentement battu le record sur le plan de la vente physique, voire même sur différentes plateformes de téléchargements.

En effet, depuis la sortie de ce disque, toutes les productions de l’orchestre “Rive droite 5e Klass”, le public ne cesse de venir en affluence vivre en live les exploits de jeunes artistes qui font partie de ce groupe qui occupe déjà une bonne place au panthéon de la gloire. C’est le même exploit enregistré le week-end dernier au village Ntemba.

Kingunza Kikim Afri/Cp

