Rwanda : P. Kagame parti favori pour son 3ème septennat

Plusieurs électeurs sur environ 7 millions d’inscrits au Rwanda sont aux urnes ce vendredi 4 août 2017 pour élire l’oiseau rare d’entre les trois candidats en lice pour le scrutin présidentiel. Il s’agit de Frank Habineza, Philippe Mpayimana et Paul Kagame, respectivement du Parti démocratique vert ((DGRP), le seul parti d’opposition toléré par Kigali ; un candidat indépendant à peine de retour d’exil et le président sortant.

Même si le vote n’est pas obligatoire, et bien que ne relevant pas du domaine de divination, le résultat attendu est visiblement connu d’avance. Le président sortant est aux commandes depuis 23 ans, partant de la fin du génocide en 1994. En plus, l’indomptable Kagame a été élu avec 95% en 2003 et 93% en 2010. Il est cependant crédité d’avoir ramené la stabilité dans le pays et d’avoir relevé miraculeusement une économie exsangue après les massacres.

En face de celui-ci, deux poids légers venus gonfler les rangs et très peu connus des Rwandais. Pire encore, ils n’ont eu qu’une vingtaine pour la campagne électorale.

