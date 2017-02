Rugby: Pour compte de la 2è Division hier à la Fikin, Académie fille pulvérise Casque Bleu 17-0

On a joué hier à la Fikin pour compte de la 2è Division du championnat de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa. Deux matches étaient à l’affiche et ont retenu l’attention du public amoureux du rugby. Chez les dames, Académie a taillé en pièces Casque Bleu 17-00, dont 3 essais et une transformation. Chez les messieurs, Casque Bleu et Académie ni vainqueur ni vaincu 0-0.

Notons comme témoins de deux matchs sus évoqués, les membres du comité de la Fédération Congolaise de Rugby, en tête le président Herman Mbonyo ainsi que les membres du comité de la Ligue de Kinshasa. A l’issue de ces joutes, le 2è Vice-Président Flory Muntu a rassuré que le championnat se joue partout à travers le territoire national. Ils s’engagent à faire rayonner le rugby.

Rappelons que le championnat de la 1ère Division avait démarré le samedi 18 février 2017 au terrain de l’USCE de Ngaliema. Le samedi 25 février à la Fikin, Les Etoiles devaient croiser RAC. Ce match est reporté pour le mardi 28 février à 15h30 à la Fikin.

(Antoine Bolia)