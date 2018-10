Rugby: La RDC sacrée championne d’Afrique zone Centre-Sud

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ça y est. Les Léopards rugby seniors de la République Démocratique du Congo ont remporté de brillante manière la 1ère édition du championnat d’Afrique des nations zone centre-sud de rugby à 7 jouées du samedi 29 au 30 septembre 2018, à Bujumbura au Burundi. Les Léopards de la RDC ont signé au total cinq éclatantes victoires face à leurs adversaires qu’ils ont dominés de bout en bout avec panache. En finale, la RDC l’en emporté sur le Lesotho 15 à 5 soit 3 essais contre un seul à leurs homologues.

Avant d’accéder en finale, la RDC avait battu difficilement l’équipe du Burundi 10 à 7 alors qu’à la phase de groupe, elle avait renvoyé aux études le même Burundi 29 à 5. Dans l’autre ½ finale, le Lesotho a pris le dessus face à Congo/Brazza 17 à 5 dont 3 essais plus une transformation pour le Lesotho contre 1 seul essai pour les congolais.

Ci-après le bilan complet de la compétition

Samedi 29/09/2018: RDC-Congo : 10 à 0, Lesotho-RDC : 5-33 et RDC-Burundi : 29-5

A l’issue de cette étape, le classement se présente de la manière suivante : 1er RDC 9 pts, 2. Congo/Brazza 6 pts, 3. Lesotho 3 pts et 4. Burundi 0 pts

Dimanche 30/09/2018 : ½ finale 1 : 1er RDC contre le 4è Burundi : 10-7 et ½ finale 2 : 2è Lesotho contre 3è Burundi : 17-5

Finale : RDC-Lesotho : 15-5

Rappelons que le déplacement du team RDC au Burundi n’a été rendu possible que grâce aux efforts de la Fédération Congolaise de Rugby et de son président Herman Mbonyo. Le moins que l’on puisse dire est que les Léopards ont atteint l’objectif poursuivi, récupérer le titre perdu il y a deux ans sur tapis vert. La population ne peut être que fière de ses ambassadeurs. Cette réussite doit interpeller les autorités du pays.

Antoine Bolia

