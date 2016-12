Rtnc et Télé 50 accordent 90% de leurs espaces à la MP, pendant que Antenne A, CCTV et RTCE le font à 80% pour l’opposition

Un communiqué signé par Chantal Kanyimbo et qui est parvenu à la rédaction du Journal L’Avenir renseigne que l’Assemblée plénière du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC), a tenu sa 50ème session ordinaire, le mercredi 16 juin 2016, à Kinshasa. L’ordre du jour a comporté six points portant sur les dossiers de régulation.

Les membres de l’Assemblée Plénière ont ainsi décidé d’adresser un avis au Parlement sur le projet de loi sur la publicité en discussion au niveau des deux chambres du pouvoir législatif. En effet, après l’avoir examiné les Hauts Conseillers ont constaté que ce projet contient des articles qui font concurrence à certaines dispositions de la loi organique fixant la composition, attributions et fonctionnement du CSAC. Ces articles risquent de créer des conflits de compétences entre le CSAC et d’autres instances de régulation de la publicité proposées dans le projet de loi.

Les membres” de l’Assemblée Plénière ont constaté, après audition du rapport dé monitoring des médias sur la couverture pluraliste de l’information politique que la RTNC et Télé50 accordent 90% de leurs espaces “aux activités politiques de la majorité présidentielle, tandis que Antenne A, CCTV et RTCE, couvrent à plus de 80% les activités des partis de l’opposition; Ce rapport sera très:’ prochainement rendu public.

Les membres de l’Assemblée Plénière ont, d’autre part examiné le cas de l’opérateur de télédistribution Bleu Sat, qui persévère dans le piratage des programmes, malgré la décision d1nterdiction prise par le CSAC et le jugement rendu par le Tribunal de commerce en faveur de canal Plus. Le CSAC se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour le retrait de la fréquence attribuée à Bleu Sat, si cet opérateur continue à pirater les programmes des autres sans droits.