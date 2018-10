RSF appelle à la libération immédiate de la journaliste Sylvanie Kiaku

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Cela fait une semaine que Sylvanie Kiaku, journaliste pour l’hebdomadaire La Percée est détenue à la prison centrale de Kinshasa. Selon l’Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), la journaliste a été interpellée par la police judiciaire du Parquet de Kinshasa le 10 octobre, puis inculpée pour diffamation à l’encontre des responsables de la Banque Commerciale du Congo (BCDC). Faute de pouvoir payer sa caution fixée à 1000 dollars, elle se trouve aujourd’hui en détention provisoire.

Deux articles portant sur le licenciement de 958 employés de la Banque Commerciale du Congo après une restructuration entre 1999 et 2001 ont valu à la journaliste d’être poursuivie. Documents à l’appui, elle avait révélé dans l’édition du 13 septembre de La Percée que 270 d’entre-eux étaient aujourd’hui décédés sans avoir reçu de compensation.

« Aucun journaliste ne devrait se retrouver en prison pour des faits de diffamation », estime Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique, avant d’ajouter que les autorités doivent immédiatement relâcher Sylvanie Kiaku en attendant que l’affaire soit jugée sur le fond et réformer sans tarder le cadre légal relatif à la liberté de la presse pour garantir le droit des journalistes à rapporter librement des faits ou à dénoncer des abus sans crainte de représailles.

Sylvanie Kiaku avait déjà été arrêtée en 2011 pour le même motif. Elle avait dénoncé dans un article l’augmentation des actes de vandalisme commis par des gangs de jeunes sportifs. Les charges avaient finalement été abandonnées, mais elle avait préalablement passée une nuit en prison.

La détention de journaliste poursuivis pour diffamation est une pratique régulière en RDC. L’éditeur en chef du journal satirique Le Grognon, Tharcisse Zongia, est emprisonné depuis plus d’un mois. Il avait été arrêté le 6 septembre dernier puis condamné à un an de prison pour diffamation, la peine maximale en RDC pour avoir publié un article accusant le secrétaire général du ministère des Sports, d’avoir détourné des fonds publics destinés à l’équipe nationale de football. Six mois auparavant, le journaliste de la Radio Kilimandjaro Serge Olivier Nkongolo avait lui aussi été arrêté pour diffamation. Il avait publié un article sur son compte Facebook, dénonçant le comportement de certains membres du gouvernorat menaçant ou attaquant les médias, mais sans jamais les citer. Il a été libéré depuis.

La RDC s’appuie toujours sur une vieille loi de 1996 adoptée sous la dictature du Maréchal Mobutu pour la liberté de la presse. Lorsqu’ils sont inculpés pour diffamation, les journalistes peuvent être condamnés à une peine allant jusqu’à un an de prison. RSF a récemment demandé l’adoption d’une nouvelle loi consacrant la dépénalisation des délits de presse et garantissant un cadre légal plus protecteur pour les médias et les journalistes en RDC. Pour rappel, la République démocratique du Congo occupe la 154e place sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2018.

