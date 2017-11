Rory Stewart : « la Grande Bretagne soutient le calendrier électoral »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président de la République a reçu, ce vendredi 10 novembre 2017, à sa ferme de Kingakati, le ministre d’Etat britannique au Développement international et à l’Afrique.

Cette rencontre entre Joseph Kabila et Rory Stewart a eu lieu en présence du nouvel ambassadeur désigné John Murton et d’autres officiels de l’ambassade de Grande Bretagne.

Du côté congolais, Néhémie Mwilanya et Barnabé Kikaya, respectivement Directeur de cabinet et Conseiller principal au Collège diplomatique du Président de la République.

Selon M. Kikaya, « les deux hommes ont passé en revue de nombreux problèmes d’intérêt commun ainsi que les grandes questions de l’heure, notamment le processus électoral en Rdc ».

A l’en croire, à ce propos, l’homme d’Etat britannique a dit que son pays « soutient le calendrier électoral publié par la Céni ».

Badi

