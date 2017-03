RFI-Afrique: Laurent Sadoux n’ est plus

Le journaliste Laurent Sadoux, grand présentateur des journaux sur Radio France internationale (RFI) est décédé ce jeudi des suites d’une maladie, a annoncé la radio dont il est resté l’une des plus grandes et meilleures voix durant plus d’une décennie.

« Nous venons d’apprendre avec une immense tristesse le décès de Laurent Sadoux. Nous allons lui rendre hommage sur nos antennes », peut-on lire sur le site internet rfi.fr.

Laurent Sadoux est très connu en Afrique grâce à son journal de la mi-journée : « Afrique midi » qui était considéré comme l’émission, la grande messe à ne pas rater ».

« Mesdames, messieurs, c’est la fin du journal, prenez soins de votre vie et travaillons pour la beauté des choses », quittait-il l’antenne après chaque édition du lundi au vendredi.

Le journaliste s’était déjà retiré de l’antenne depuis plus d’une année certainement pour des raisons de santé. Il ne reviendra plus. Adieu l’artiste.

Jean Pierre Kayembe