Révision du fichier électoral dans les 12 provinces: La CENI sûre d’atteindre 10 millions d’enrôlés

La Commission Electorale Nationale Indépendante s’apprête à franchir cette semaine le cap de 10 millions d’enrôlés. Cette opération qui se passe simultanément dans 12 provinces de la première et de la deuxième aire opérationnelle sera intensifiée dans les jours avenirs dans les 13 autres provinces restantes. L’annonce de cette bonne nouvelle pour la CENI a été faite hier mardi 31 janvier 2017 à Bunia, dans la province de l’Ituri, par le Président de cette Institution, Corneille Nangaa.

Une annonce intervenue lors des visites des centres d’inscription. Justement, parlant des centres d’inscriptions, le président de la CENI, accompagné du Gouverneur de province, des députés nationaux et provinciaux, des ministres provinciaux, des membres de la société civile, ainsi que des cadres et agents de la CENI, a visité hier matin plus de 4 centres d’inscription des électeurs à Bunia.

Tout a commencé à l’EP EPO ville de Bunia. Ici, le patron de la Commission Electorale entouré de toutes les personnalités provinciales, s’est rendu compte du bon déroulement de cette opération capitale pour l’organisation des élections. Profitant de la présence de plusieurs requérants venus pour accomplir ce devoir civique, Corneille Nangaa les a sensibilisés sur le bien-fondé de cette opération et surtout sur la mobilisation tous azimuts en faveur de la Révision du Fichier Electoral. Un message relayé par le président du centre M. Déogratias Panza, qui confirme le bon déroulement de cette opération dans son centre avec un nombre de plus de 200 électeurs enrôlés par jour.

Prenant son bâton de pèlerin, Corneille Nangaa, à la tête, avec le gouverneur Jefferson Abdallah Pene Mbaka à bord de sa Land Cruiser et les autres membres de la délégation, ont également visité le centre situé à l’école d’Application de l’ISP Bunia (EDAP/ISP Bunia). Ici, le constat est le même. L’opération se déroule sans faille. Le président du centre M. Henri D’odz Korr enrôle presque 200 électeurs par jour. Profitant de cette aubaine propice, le président de la CENI a sensibilisé la population pour l’imprégnation de ce processus électoral avec l’objectif d’atteindre les projections de son institution à savoir enrôler en Ituri près de 2.245.821 personnes. La délégation ne s’arrête pas à si bon chemin, elle visite également EP 1 Bunia au quartier Muzipela. Comme partout ailleurs, l’opération se passe bien, un bémol toutefois le manque des kits bureautiques. Sur place le patron de la CENI a instruit le Secrétaire Exécutif Provincial de mettre à la disposition de ce centre les kits bureautiques nécessaires.

Toujours à bord de son Land Cruser, la délégation s’ébranle sur la route Mungwalu. Une distance de plus de 30 kilomètres est franchie, objectif palper du doigt les opérations dans ce coin de la ville de Bunia. Après un bon moment de route, Corneille Nangaa arrive au centre d’inscription. Ici à l’Ep 2 Nizi dans la chefferie de Bamisa, groupement Taratibo, le constat est positif. Les kits et les agents de la CENI se comportent bien. Pas grand-chose sauf la baisse du nombre des requérants. Une occasion pour les élus de ce coin de Djugu d’inviter leurs électeurs à s’enrôler massivement. Ce territoire de la province de l’Ituri compte actuellement 7 députés nationaux et en termes de démographie est le deuxième territoire du pays. Ces élus nationaux qui veulent accroitre leur nombre à l’Assemblée Nationale promettent de mobiliser davantage la population. Heureux d’avoir accompli un bon travail, Corneille Nangaa et sa délégation sont rentrés dans la ville de Bunia poursuivre d’autres activités avec une satisfaction totale sur le déroulement des opérations.

(JMNK/Ceni)