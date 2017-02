Révision du fichier électoral: Corneille Nangaa mobilise la population de la Province du Haut Uélé

Après trois jours d’intenses travaux dans la province de l’Ituri, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) vient de fouler le sol de la province du Haut Uélé ce mercredi 01 février 2017. Accompagné d’une forte délégation des députés nationaux élus de cette province, ainsi que des membres de la société civile, des cadres et agents de la CENI, Corneille Nangaa a été accueilli au pied de l’avion par le ministre provincial en charge de l’Intérieur, Leu Makombi faisant l’intérim de Gouverneur et de son adjoint qui sont tous en mission. Le ministre provincial avait à ses cotés d’autres membres de l’exécutif provincial et le Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI, M. Etienne Akaziande.

Pas de répit pour le Président de la CENI, cette forte délégation a pris le chemin du Ministère Provincial de l’Intérieur. Ici, le décor est planté pour la réunion du comité provincial de sécurité élargie aux députés nationaux et à la délégation de Corneille Nangaa.

Après le mot de bienvenue du ministre Provincial de l’Intérieur, qui a brossé les grandes réalisations du Gouvernement provincial, quelques difficultés ont été immédiatement exposées au Président de la CENI. Notamment la juxtaposition des cartes administratives entre la province du Haut Uélé et celle de l’Ituri, l’inaccessibilité de quelques sites d’enrôlement et surtout l’insécurité dans certains territoires comme Niangara, Dungu, Rungu. A part ces problèmes, la province du Haut Uélé fait également face à l’épineuse question des Mbororo et des réfugiés Sud Soudanais. Voilà des difficultés qui peuvent perturber les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans cette partie de la République Démocratique du Congo.

Conscient de la situation, le Président de la CENI rassure que cette question sera soumise au Gouvernement central. Au stade actuel, poursuit le Président Corneille Nangaa, le maître mot est la mobilisation de la population au moment de l’opération de la Révision du Fichier Electoral. Voilà la raison qui le pousse à s’accompagner des députés nationaux et des différentes forces vives de la province pour à la fois informer et sensibiliser les différentes parties prenantes à se mobiliser pour cette grande opération. Tout en promettant d’animer des cadres de concertation et d’autres rencontres utiles pour le processus électoral, Corneille Nangaa appelle davantage la population du Haut Uélé à soutenir ce processus, gage d’une bonne organisation des élections au moment venu.

