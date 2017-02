Révision du fichier électoral: 580 000 électeurs attendus dans la province du Bas Uélé

580 000, c’est le nombre d’ électeurs attendus dans la province du Bas Uélé. Cette information a été livrée le vendredi 10 février 2017 dans une salle de réunion, pleine comme un œuf, de l’Institut Supérieur Pédagogique de Buta (ISP/Buta), où se tenait le cadre de concertation entre la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et les forces vives de cette province. Partis politiques, confessions religieuses, Société civile, Députés nationaux, autorités politico administratives , membres du Comité provincial de sécurité , associations féminines, étudiants, bref, toutes les couches sociales de cette province se sont données rendez-vous dans cet établissement d’enseignement supérieur pour échanger avec le Président de la CENI sur les questions liées aux opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Le Bas Uélé avec ces 526 centres d’inscriptions implantés dans les six territoires bénéficiera de plus au moins 545 Kits d’enrôlement pour cette opération.

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa, entouré du Gouverneur Armand Kasumbu et du Directeur Général ad intérim de l’ISP/Buta François Modio Mayene a expliqué à cette marée humaine venue l’écouter le bien-fondé de l’opération de la révision du fichier électoral. Cette opération, au dire de Corneille Nangaa, permettra à la province du Bas Uélé d’augmenter dans la mesure du possible le nombre de ses représentants : Députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux.

La province de Bas Uélé avec ses 7 Députés nationaux et 17 Députés provinciaux doit batailler dur pour accroitre son quota. Dans le souci d’assurer une bonne mobilité des agents commis à la chaîne de supervision opérationnelle, le patron de la CENI a remis 30 motos au Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI Bas Uélé et 10 motos à la Police Nationale Congolaise (PNC). Les motos mises à la disposition de la PNC rentrent dans le cadre de la lourde mission de la sécurisation du processus électoral. Plusieurs questions ont été soulevées par les participants, surtout celles liées à la présence des réfugiés dans certains territoires ainsi que la présence des éleveurs Mbororo et de la LRA. Sur cette question, le Président de la CENI a martelé sur l’importance de la protection des kits et du personnel de son institution. La sécurisation du processus électoral bien que concerné prioritairement par le Gouvernement de la république doit être une affaire de tous, a souligné Corneille Nangaa.

S’agissant de la juxtaposition des centres d’inscription dans les provinces Du Haut Uélé et du Bas Uélé, le Président de la CENI promet d’ouvrir le même jour les centres d’inscription dans ces deux provinces. Sur ce point, Corneille Nangaa a insisté sur la nécessité d’une forte sensibilisation de la population. Pour lui, la sensibilisation doit être au zénith en vue de permettre à chaque congolais de voter dans son lieu d’habitation. Il faut noter que les deux membres de l’Assemblée Plénière de la CENI, à savoir Mme Marie-Désanges Keta et M. Benjamin Bangala faisant partie de la délégation du Président de la CENI ont participé à ce cadre de concertation.

Bien avant le Président de la CENI, le Secrétaire Exécutif Provincial (SEP) de la CENI Bas Uélé, Madame Claudine Bazegoto a remercié le patron des élections en République Démocratique du Congo pour l’importance qu’il accorde à sa province. Elle promet, avec le soutien des autorités tant de la CENI que politico administratives de la province, de sensibiliser la population pour une adhésion massive à cette opération de la Révision du Fichier Electorale.

Signalons que ce cadre de concertation a eu le mérite d’être soutenu totalement par les Députés nationaux, originaires de cette province. A ce sujet, le député Valentin Senga, élu du territoire de Bondo, promet de mobiliser massivement la population du Bas Uélé en vue d’accroitre le nombre de représentant à l’Assemblée Nationale. Même son de cloche du côté de la coordination de la société civile qui, par la bouche son président Floribert Kateka, se dit également déterminée à accompagner la CENI dans la sensibilisation.

