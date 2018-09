Révélations: Qui a tué Bob Marley?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le journal américain Daily Star a publié dans son édition d’hier des révélations sur la mort du phénoménal artiste-musicien-interprète jamaïcain Bob Marley, le soufleman du Reggae. D’après ce journal, sur les aveux d’un ancien agent de la CIA, Bill Oaxley, âgé aujourd’hui de 79 ans et qui se retrouve sur son lit de mort à l’hôpital (sur la photo à côté de Bob Marley), qui a accepté avoir tué la star jamaïcaine.

Il révèle que la CIA lui aurait demandé d’aller à la rencontre du chanteur jamaïcain sous la fausse identité d’un journaliste de New York Times. Il l’aurait donc rencontré et lui aurait offert une paire d’espadrilles de marque Converse dont il raffolait. En essayant d’enfiler une des chaussures, Bob Marley a ressenti une piqûre. C’est là que l’agent a réussi de par ce geste à le tuer avec cette aiguille imprégnée d’une substance qui n’a pas tardé à développer chez l’artiste un cancer de la peau qui s’est vite généralisée. Et la mort de la star jamaïcaine, devenue une référence mondiale, s’en est suivie. Voilà où va notre monde!

Kingunza Kikim Afri/Cp

