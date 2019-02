Réunion de Kingakati: Le Premier ministre sortira du FCC

Conscients des enjeux de l’heure, relatifs à la nomination d’un nouveau Premier ministre issu de la Majorité parlementaire et dont l’Autorité morale n’est autre que le président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, les chefs des différents Regroupements composant le Front Commun pour le Congo (FCC) se sont réunis hier à Kingakati, une bourgade située à une soixantaine des kilomètres de Kinshasa. C’était pour faire leur rentrée politique et en même temps, réaffirmer leur fidélité et leur loyauté à M. Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, Initiateur et Autorité morale du Front.

« D’ores et déjà, aujourd’hui, les chefs des différents regroupements membres du FCC se sont retrouvés autour de leur Autorité morale, en vue de la signature solennelle d’un acte d’engagement aux termes duquel, ils réaffirment leurs fidélité et loyauté au président honoraire Joseph Kabila Kabange, Autorité morale du FCC et s’engagent à demeurer unis et solidaire sous le leadership de cette dernière », indique un communiqué, signé par le Prof. Néhémie Mwilanya, Coordonnateur du FCC.

Un engagement en sept points

Bien avant de s’engager, les signataires justifient leur acte par le fait que le but qu’ils ont assigné au front n’est pas encore totalement atteint ; les élections urbaines, municipales et locales, ainsi que celles au second degré des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province étant encore à organiser. En plus, ils considèrent que le résultat des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018 qui, quoique non satisfaisants au niveau présidentielle, donne la majorité aux partis et regroupements membres du Front à l’Assemblée nationale, ainsi que dans 25 Assemblées provinciales sur 26.

De même, le FCC pense que pour engager les réformes nécessaires pour l’émergence du Congo, objectif ultime du Front, il est indispensable d’organiser les élus des partis et regroupements politiques membres du Front en Majorité parlementaire du FCC aux niveaux national, provincial et local. C’est fort de tout ceci qu’ils ont réaffirmé leur fidélité et leur loyauté à M. Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, Initiateur et Autorité morale du Front.

Tout en acceptant de muer le FCC, coalition électorale, en une plateforme politique de gouvernement, les signataires de la Charte se mettent entre temps la corde au cou. De ce fait, ils sont obligés, par solidarité et sous le leadership de l’Autorité morale, d’accompagner toutes les décisions qui seront prises.

Ainsi, le choix imminent qui sera fait du nouveau Premier ministre, ne devra souffrir d’aucune contestation, de même que du Gouvernement qui sera composé, et qui comprendra, outre les membres du FCC, mais aussi ceux du CACH et de la société civile. Et ce, parce qu’ils se sont engagés en âme et conscience.

Jean-Marie Nkambua