Retour annoncé de Katumbi: She Okitundu recadre l’ ancien gouverneur

Sa déclaration avait fait le choux gras de la presse sensationnelle. Présent à l’ office religieux célébré hier à Bruxelles en mémoire d’ Etienne Tshisekedi, Moise Katumbi qui a maille à partir avec la justice de son pays avait annoncé son intention d’ accompagner la dépouille du leader de l’ Udps dont le rapatriement suscite polémiques et défections.

Un jour après, c’ est le chef de la diplomatie congolaise qui répond à l’ ancien gouverneur. En mission officielle dans la capitale belge, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a indiqué que M.Katumbi ne devrait pas revenir au pays tant que son cas n’ est pas encore réglé.

Condamné l’ an passé à trois ans de prison pour spoliation d’ un immeuble apparternant à un sujet Grec, l’ ancien gouverneur de l’ ex-Katangai en exil volontaire figure parmi les sept personnalités emblématiques proposées par la Cenco pour être bénéficiaires de la mesure de décrispation. Son cas et celui de Jean Claude Muyambo confiés aux évêques par les négociateurs du centre interdiocésain n’ ont pas encore trouvé satisfaction. Raison pour laquelle, Léonard She Okitundu pense qu’ il serait prudent pour le président sponsor du TP Mazembe de ne pas précipiter les choses et d’ attendre les conclusions de la commission mise en place pour statuer sur ces deux cas.

Au sujet d’ Étienne Tshisekedi, le patron de la diplomatie congolaise reçu vendredi par son collègue belge Didier Reynders a réitéré la volonté du pouvoir de Kinshasa d’ honorer le sphinx de limeté. Une ferme détermination qui se heurte malheureusement aux préalables infinis de la famille politique de l’ illustre disparu, laquelle famille exige la nomination du premier ministre avant tout rapatriement du corps.

Jean Pierre Kayembe