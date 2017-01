Retombée de la débâcle des Léopards à la Can/Gabon 2017: Mort subite du garde du corps de Florent Ibenge

La nouvelle est tombée tel un couperet. Me Washino Mbombo, garde du corps rapproché de Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards a trouvé la mort d’un manière subite le dimanche dernier à Libreville au Gabon avant la rencontre qui a opposé nos fauves les Léopards de la RDC face aux Black-stars du Ghana. A en croire nos sources, il a été terrassé par une crise artérielle. Il a été victime des malaises soudains au cours du voyage du mercredi 25 janvier 2017. C’était sur le trajet retour Port-Gentil-Libreville-Oyem.

Samedi dernier c’était à bord d’un hélicoptère de l’organisation de la Coupe Africaine des Nationale qui l’avait évacué d’Oyem pour la capitale gabonaise. Malheureusement que c’est là que, nonobstant les efforts fournis par les Médecins pour le secourir, que l’irréparable est arrivé. Me Washilo, expert en arts martiaux (ceinture noire sixième dan), membre de la Fekaco a soupiré pour la dernière fois. Ayant débuté ses débuts sa carrière au sein du J.C Lingwala, Me Washino Mbombo résidait depuis lors au quartier Matonge dans la commune de Kalamu. C’est donc là où se tient actuellement le deuil. Il a glané plusieurs médailles en Karaté jusqu’à devenir entraineur national. Il a pu parcourir plusieurs pays notamment, la Chine et le Japon, en vue de parfaire ses connaissances en arts martiaux. Avant Florent Ibenge, Me Washino assurait la sécurité rapprochée de l’archi-bishop Kuthino Fernando de l’Eglise Armée de Victoire).

En attendant la publication du programme des obsèques , c’est bien M. Kam’s Diatezua, directeur commercial à la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC), président du Judo Club Lingwala, son ami personnel, qui est chargé de l’organisation des funérailles.

(Franck Ambangito/Cp )