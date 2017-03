Restructuration du rassemblement: Un non événement à la MP

Les réactions n’ont pas tardé après la restructuration du Rassemblement, plus grande plateforme de l’opposition, qui a porté hier jeudi Pierre Lumbi Okongo à la tête du Conseil de sages.

A la Majorité présidentielle on parle d’une affaire purement interne au Rassemblement des Forces sociales et politiques acquises au changement (Rassemblement). « Cela ne nous concerne nullement », a dit vendredi le porte-parole du gouvernement.

Pour Lambert Mende Omalanga, « c’est carrément un non événement ».

Délégué de la MP aux pourparlers directs autour de la CENCO, le ministre de la Communication et Médias n’est pas allé plus loin dans ses commentaires.

Mais selon certaines sources proches de la famille politique du président de la République, la promotion de l’ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Kabila n’est pas du tout bien vue. « Faire de Pierre Lumbi Okongo l’ interface de Kabila c’est de la pure provocation compte tenue du passé de ce dernier », lâche un Kabiliste sous couvert d’anonymat. Les plaies n’ont pas encore cicatrisé à la MP après la défection du président du MSR pour fonder ce qu’on appellera le G7.

D’autres personnalités au niveau de la Majorité présidentielle, pessimistes, prédisent d’ores et déjà un blocage au niveau de la poursuite des discussions sur les arrangements particuliers.

Jean Pierre Kayembe avec 7sur7.cd