Ressource énergétique d’Inga: Joseph Kabila reçoit l’émissaire du président guinéen

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange s’est entretenu, mardi 23 octobre, dans sa ferme privée de Kingakati, sur le plateau des Bateke dans la banlieue-Est de Kinshasa, avec le ministre guinéen de l’Energie et de l’hydraulique, Cheik Talibi Sylla, venu lui apporter deux nouvelles de son homologue guinéen, Alpha Condé, relatives à l’exploitation de la ressource énergétique de la centrale hydroélectrique d’Inga, indique une dépêche de l’Acp.

Et le même document d’ajouter que selon l’émissaire du Chef de l’Etat de la République de Guinée, la première nouvelle dont il était porteur était destinée à partager la vision du Président Joseph Kabila Kabange de l’électrification de toute l’Afrique à partir du barrage hydroélectrique d’Inga. La deuxième nouvelle, a-t-il déclaré, avait trait à la demande formulée à l’endroit du Président Joseph Kabila Kabange d’adhérer à l’alliance qui a été créée pour développer Inga dans toute sa composante depuis Inga III jusqu’au Grand Inga.

Ceci, a-t-il souligné, afin d’exploiter cette immense ressource énergétique qui va au-delà même des espoirs, ajoutant que « 100 gigawatts c’est extraordinaire étant donné que cette ressource énergétique peut électrifier toute l’Afrique et une grande partie du monde». En réaction à une question de la presse, l’homme d’Etat guinéen a confirmé que la réaction du Président Joseph Kabila Kabange a été celle d’un Chef d’Etat qui a une vision de développement non seulement pour son pays, mais aussi pour toute l’Afrique, notamment à travers l’intégration africaine par le biais de l’énergie.

Cheik Talibi Sylla s’est par ailleurs réjoui de constater que le Président Joseph Kabila Kabange a adhéré totalement à cette vision parce qu’elle est partagée entre lui et le Chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé.

JMNK

