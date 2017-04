Résoudre la crise née de l’arrêt des pourparlers de la CENCO: La CAT, la MPP et le Front du peuple se concertent

C’est hier que se sont clôturées les journées de réflexion politique organisées par Jean-Pierre Lisanga Bonganga, Coordonateur de la Coalition des Alliés du Président Etienne Tshisekedi (CAT), signataire de l’accord du 31 décembre 2016, ainsi que deux autres plates-formes signataires de l’acte de Genval, à savoir : la Majorité Présidentielle Populaire (MPP) et le Front du peuple (FP) qui, depuis toujours, mènent des actions en faveur de la consolidation de la démocratie en Rd Congo et la construction d’un Etat de droit en soutien à la lutte du Président Etienne Tshisekedi. Soulignons que plusieurs autres plates-formes se sont attachées aux actions fédératrices d’Etienne Tshisekedi autour de l’Etat de droit et la démocratie. Voilà comment est né, à Genval, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

A en croire Lisanga Bonganga, c’est après avoir évalué l’ampleur de la crise qui mine en ce moment le pays, que la Coalition des Alliés du Président Etienne Tshisekedi, la Majorité Présidentielle Populaire et le Front du peuple s’étaient résolus d’organiser des journées de réflexion politique sous le thème : « L’accord politique du 31 décembre 2016, enjeux et perspectives de son application », en vue de trouver des solutions idoines pour sortir le pays de la crise. « Cette décision avait été prise depuis le samedi 1er avril 2017 et les invitations étaient déjà distribuées. Mais entant que Membres du Rassemblement, la CAT, la MPP et le Front avaient tenu à respecter la journée ville morte décrétée le lundi 3 avril 2017 », dit-il, avant de féliciter le peuple congolais d’avoir répondu favorablement à cet appel.

Et de renchérir que nous avons décidé d’organiser ces journées de réflexion politique en marge d’activités à entreprendre pour la mise en œuvre effective de l’accord du 31 décembre 2016 pour dégager des pistes des solutions eu égard aux différentes difficultés de sa mise en œuvre. Ces assises devraient permettre de tirer une conclusion du discours du chef de l’Etat à la Nation. Mais en organisant ces journées, l’objectif est de donner la contribution de la CAT, de la MP et le Front du Peuple à la résolution de la crise provoquée par l’arrêt des pourparlers de la CENCO.

Le Coordonateur du CAT a rappelé que les divergences qui font que l’accord ne soit pas appliqué dans sa globalité sont nées de la restructuration du Rassemblement et ses conséquences qui ne sont plus à démontrer ; le mode de nomination du Premier ministre issu du Rassemblement ; la présidence du Conseil national de suivi de l’accord à la suite du décès du président Etienne Tshisekedi et le rôle de la CENCO après le dialogue. Voilà pourquoi il s’avère nécessaire de noter que la démocratie est la volonté de la majorité populaire et non celle de la totalité du peuple. Alors, « Quelles sont les difficultés qui font que l’accord ne soit pas appliqué nonobstant les divergences persistantes ? » « Au-delà des querelles sur les personnes, nous devons savoir que l’objectif est de rendre l’accord applicable en concluant et en signant l’arrangement particulier qui fait partie intégrante de l’accord qui donne la légitimité aux institutions de la République pour organiser les élections, mettre fin à l’insécurité sur presque toute l’étendue de la République, assurer au peuple la solution du problème lié au social, décrisper le climat politique par la libéralisation des détenues et prisonniers politiques, notamment Eugène Diomi Ndongala, Michel Mbonekube et Gustave Bagaya Mukwe », dit-il.

Pour mener à bon port ces journées de réflexion politique, deux commissions ont été créées, à savoir, la commission politique qui devait se charger de la question liée à la crise au RASSOP et à l’application de l’accord de la Saint-Sylvestre, et la commission juridique et stratégique qui va réfléchir sur le Règlement intérieur du Rassemblement.

(JMNK)