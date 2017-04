Renouvèlement des mandats des casques bleus de la Monusco: 20 ans de divagation en RDC

C’est la mission la plus couteuse déployée en République Démocratique du Congo. Plus de 20 mille hommes de troupes onusiens avec un budget colossal, jamais atteint dans une mission des Nations Unies. Ces dernières invitées par les autorités de la République Démocratique du Congo confrontée à l’agression de trois pays voisins de l’Est : Rwanda, Ouganda, Burundi, ainsi qu’aux multiples rebellions et groupes armés étrangers dans la partie orientale du Congo. Depuis 1997 jusqu’en mars 2017 ; 20 ans durant, la Monusco renouvelle ses mandats dans un bilan élogieux. Accusés par les uns, appuyés par les autres, les casques bleus de la Monusco ont montré plusieurs fois leur limite à mettre fin à l’agression et aux rebellions créées de toutes pièces par les multinationales en quête des minerais industriels.

A chaque fois que le mandat de la Monusco tend vers la fin, une situation compromettante se crée dans la partie Est, pour justifier son maintien. Alors que les Congolais ne trouvent aucune opportunité de cette mission de 20 mille hommes qui, pendant 20 ans, n’a éradiqué la moindre rébellion.

Les voix se sont élevées de plus en plus depuis les abus de cette mission sur de jeunes filles, de réduire ses effectifs au fur et à mesure et de quitter définitivement la République démocratique du Congo. Evitée par le Gouvernement de la République, la Monusco s’est transformée en une mission opposée aux officiers militaires de la FARDC. Une situation qui a engendré des tensions entre le Gouvernement de la RDC et la Monusco qui s’était ingérée dans les affaires internes du pays.

L’on se souviendra que certains députés nationaux tant les leaders des politiques avaient exprimés à son temps que cette mission mette fin à la collaboration avec le Gouvernement du pays, étant donné qu’elle s’est mise en embuscade des décisions du Gouvernement.

Depuis la semaine dernière, le Gouvernement de la République démocratique du Congo a déployé une intense diplomatie au siège des Nations Unies à travers son Vice-premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et Intégration régionale, Léonard She Okitundu. Le patron de la diplomatie a réussi à travers la Résolution 2548 de réduire de 500 éléments des Casques bleus

es, bien qu’insignifiant, mais important dans le processus de réduction des éléments de la mission des Nations Unies au Congo.

Chaque année, les Congolaises et congolais manifestent le souhait de voir cette mission diminuer d’effectifs. Sur le plan économique, il faut l’avouer que la présence des éléments de la Monusco ont été à la base de la majoration du contrat de bail, en ce que les maisons en location qui se payaient jadis en francs congolais sont payées en dollars, mais également la majoration de contrats locatifs de 3 à 12 mois pour certains, à 18 mois de garantie locative pour les autres. Economiquement parlant, les Congolais ont accusé des limites en leur défaveur.

Dans un autre chapitre, bien que réduit, le mandat a été renouvelé mais au vu des autorités de la République démocratique du Congo, le souhait serait que cette mission se transforme en mission offensive contre les hors-la-loi qui écument l’Est de la RDC et non contre les militaires et officiers de la police nationale congolaise. Une manière pour les autorités d’inciter sur le fait que la RDC doit totalement être nettoyée à 9 mois des scrutins présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux, pour ne pas donner prétexte à l’insécurité. Donc, avec la nouvelle Résolution, les Congolais attendent de cette mission l’éradication des groupes armés tant nationaux qu’étrangers au bénéficie de la paix et du développement sur l’ensemble du territoire national.

Somme toute, les Congolais ont droit à la vie, à la paix, au développement, à la sécurité et à l’épanouissement. Donc, la réduction d’effectifs des casques bleus à travers la Résolution 2548 est frénétiquement accueillie en République démocratique du Congo.

(Pius Romain Rolland)