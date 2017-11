Renforcement de la coopération Rdc-Brazzaville: Ramazani Shadary accueille Zéphirin Mbulu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après la publication du calendrier électoral en République démocratique du Congo, le 05 novembre dernier, c’était tout à fait normal que le président en exercice de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL) dépêche son émissaire à Kinshasa, afin non seulement de saluer cet acte qui va permettre l’organisation des élections, mais aussi renforcer la coopération en matière sécuritaire entre la Rdc et le Congo-Brazzaville.

C’est dans cette perspective que le Vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a accueilli hier jeudi 09 novembre au Beach Ngobila, son homologue du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mbulu, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. Il est à Kinshasa pour une visite de travail dans le cadre du renforcement de la coopération dans le volet sécuritaire entre Kinshasa et Brazzaville.

« Je suis venu voir mes frères. Entre nos deux pays, nous devons toujours continuer à travailler la main dans la main. Ce sont deux pays frères qui ont les mêmes mentalités, la même tradition. C’est pour cela que pour les besoins de nos deux pays, nous devons échanger régulièrement. Donc, je suis venu pour une visite de travail », a expliqué Zéphirin Mbulu, à la presse congolaise.

Pour rappel le Chef de l’Etat de la Rdc, Joseph Kabila Kabange s’était entretenu au mois de septembre dernier à Brazzaville avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux Chefs d’Etats avaient reconnu la nécessité d’une coopération accrue pour lutter notamment contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière.

Rappelons aussi que les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), se sont réunis à Brazzaville, République du Congo, le 19 octobre 2017, sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du Pacte en vue d’assurer la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs », pour examiner la situation politique et sécuritaire dans la région, à l’invitation de João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola et Président en exercice sortant du Sommet de la CIRGL.

Au sujet de la Rdc, plusieurs recommandations ont été adoptées, comme l’appel à la mise en œuvre rapide de l’Accord Politique Global et Inclusif signé le 31 décembre 2016 à Kinshasa ; Que les opérations des FARDC avec l’appui de MONUSCO/FIB menées contre toutes les forces négatives, conformément au nouveau mandat de la MONUSCO, soient maintenues et renforcées en vue de neutraliser tous les groupes armés en particulier l’ADF et les FDLR ; Exhorter la MONUSCO, l’UA, la CIRGL, la SADC et la Communauté internationale à accélérer le rapatriement au Rwanda d’anciens combattants des FDLR actuellement hébergés dans les camps de transit de Kanyabayonga, Walungu et Kisangani au Rwanda ; Appeler à l’organisation d’une réunion d’évaluation dans les meilleurs délais en vue d’examiner la mise en œuvre des engagements contenus dans la Déclaration de Nairobi, relatifs au M23.

(JMNK)