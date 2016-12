Remise et reprise au Ministère du Genre, Enfant et Famille: Marie-Louise Mwange prône le développement avec le concours de la femme

Vendredi dernier à la cérémonie officielle de remise et reprise, la nouvelle ministre du Genre, Enfant et Famille, Mme Marie-Louise Mwange, a exprimé sa motivation à vouloir rendre efficient l’apport de la femme et de la famille dans la société congolaise. Elle a donc prôné le développement de la Rd Congo avec le concours de la femme, en vue de traduire en actes, la vision du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange. Elle a aussi salué le travail abattu par son prédécesseur Lucie Kipele dans ce Ministère.

Comme personne ne l’ignore à ce jour, les membres du nouveau Gouvernement d’union nationale ou de consensus, sont déjà connus depuis le lundi 19 décembre courant à travers une Ordonnance présidentielle. C’est donc le jeudi 22 décembre que tout le Gouvernement Samy Badibanga a été investi au Parlement de la République. Un jour après, vendredi 23 décembre 2016, ont eu lieu dans différents Ministères, des cérémonies officielles de remise et reprise.

Ainsi, au Ministre du Genre, Enfant et Famille, la nouvelle ministre, Mme Marie-Louise Mwange occupe désormais son nouveau fauteuil. C’était une cérémonie de forte convivialité au siège du Ministère situé dans l’immeuble de la Coopération sur l’avenue Batetela, au site de la direction générale de la Société nationale d’électricité, SNEL à Kinshasa-Gombe.

Aussitôt après un entretien à huis clos entre la nouvelle ministre Marie-Louise Mwange et son prédécesseur, la ministre sortante de la Femme, Famille et Enfant, Mme Lucie Kipele Aky Azua, les deux femmes ministres et le secrétaire général du Gouvernement ont procédé à la signature du procès-verbal de la remise et reprise, suivie de l’échange des signataires.

Dans son de circonstance, la ministre sortante Lucie Kipele, qui en outre reprend son siège à la chambre basse du Parlement comme députée nationale, a rendu ses hommages les plus déférents au Président de la République pour l’avoir élevée à cette haute fonction et haut rang de ministre depuis septembre 2015 jusqu’en décembre 2016. Aussi, a-t-elle remercié tous les bailleurs du Ministère (Ambassades du Canada, de la Suède, etc.) et partenaires (UNFPA, ONU-FEMMES, UNICEF, etc.) pour l’appui, le soutien et l’accompagnement qu’elle a bénéficié tout au long de son mandat.

La ministre sortante de la Femme, Famille et Enfant Lucie Kipele n’a pas manqué de mots pour remercier aussi les services et directions du Ministère ainsi que les membres de son cabinet pour la bonne collaboration. Elle a terminé son propos de ce jour par féliciter son successeur, Mme la ministre Marie-Louise Mwange pour la confiance placée en elle par le Chef de l’Etat en lui confiant ce poste.

Prenant la parole à son tour pour lemot de remerciement, la nouvelle ministre du Genre, Enfant et Famille, a tout d’abord exprimé sa motivation à vouloir rendre efficient l’apport de la femme et de la famille dans la société congolaise. Elle a donc prôné le développement de la République démocratique du Congo avec le concours de la femme, en vue de traduire en actes, la vision du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange.

La ministre Marie-Louise Mwange a donc promis de travailler en synergie avec tous les services et directions de son Ministère. Aussi affirme-t-elle qu’elle comptera avec la collaboration de tous les membres de ces services et directions du Ministère. Elle a enfin remercié la ministre sortante pour avoir abattu un travail remarquable dans ce Ministère, qui représente un sillon lui permettant de poursuivre son action dans le Ministère du Genre, Enfant et Famille.

A toutes fins utiles, les deux ministres entrante et sortante, en toute convivialité, ont eu à s’entretenir un moment en aparté et ont fait des photos de famille avec différents directeurs des services du Ministère et membres du Cabinet ainsi qu’avec d’autres personnes ayant participé à la cérémonie et celles qui ont accompagné la nouvelle ministre. Qui commence bien, finit bien, dit un adage. A la fin de cette cérémonie officielle de remise et reprise au Ministère du Genre, Enfant et Famille, la ministre Marie-Louise Mwange a accompagné la sortante jusqu’à son véhicule, avant de retourner dans son bureau pour une séance de prise de contact avec les membres du Cabinet sortant.

(Lepetit Baende)