Règlementation sur la publicité des boissons alcoolisées: Le CSAC félicite la RTGA World

Les instructions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, CSAC relatives à la publicité des boissons alcoolisées n’ont pas été un prêche dans le désert. En s’y conformant, la RTGA World a reçu des éloges, par voie épistolaire, du président de cette institution, Christophe Tito Ndombi. En effet, la correspondance n°01021/CSAC/prés/Rap/Nd/12/2016 du 16 courant, révèle : «Monsieur le Directeur général,

Je tiens, au nom des membres de l’Assemblée plénière du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, CSAC, à vous féliciter pour les inlassables efforts que vous déployez pour vous conformer à la règlementation sur les heures de diffusion de la publicité des boissons alcoolisées.

Je vous encourage à œuvrer davantage pour l’émergence des médias qui contribuent à la bonne éducation et à l’encadrement de la jeunesse considérée comme l’avenir et le gage de développement de la RD Congo’’.

Point n’est besoin de rappeler que la RTGA World a de tout temps opté pour un programme qui accorde à l’éducation et à l’encadrement de la jeunesse une place de choix. En intériorisant la préoccupation d’espace d’expression publicitaire telle qu’exprimée par cette institution d’appui à la démocratie, la chaîne ‘’ du monde’’ n’a fait que confirmer ce crédo.

La RTGA World et des ambitions africaines

Dans une interview accordée au quotidien L’Avenir à l’occasion de l’an 14 de la RTGA World, l’Adg Christelle Muabilu Midagu a dévoilé des ambitions pour le prochain quinquennat. D’autres réformes de taille sont en cours, et leurs effets seront visibles dans un futur proche’’, a-t-elle renchéri. Pour cela, la haute direction s’emploie à actionner un management adéquat. A la quastion : Quel est votre souhait pour la RTGA dans les cinq (5) prochaines années ? L’Adg : ‘’Mon souhait le plus ardent est que la RTGA soit quelque chose de plus beau et de plus grand. Je voudrais restructurer et moderniser davantage le Groupe L’Avenir. Aussi en faire l’une de plus grande entreprise de média en RDC, mais aussi en Afrique centrale à moyen terme. Et avec le temps, le propulsé parmi les plus grandes médias du monde. Je voudrais par exemple que la RTGA soit la plus grande chaîne de divertissement en Afrique centrale’’, a-t-elle confié. (Lire L’Avenir du09. Août 2016).

(Payne)