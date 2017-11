Régies financières : plus de 150 agents réhabilités

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Plus des 150 agents et fonctionnaires de l’Etat émanant des régies financières, licenciés abusivement en 2009 et 2010, viennent d’être réhabilités par le gouvernement Tshibala.

Une occasion pour l’intersyndicale nationale de l’administration publique de remercier le chef du Gouvernement ainsi que le ministre de la Fonction publique, sans oublier celui des Finances, pour cette victoire placée à son actif.

Badi