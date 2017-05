Réfugiés soudanais et Centrafricains, menace d’Ebola et problèmes techniques: Les assurances de Corneille Nangaa aux députés et sénateurs du Bas Uele

C’est une réunion opérationnelle que vient de tenir, dans son cabinet de travail, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avec les députés et sénateurs de la province du Bas Uélé. Ces notables sont venus échanger avec le patron de la CENI sur quelques difficultés constatées dans leurs provinces 15 jours seulement après le lancement officiel de l’opération de la Révision du Fichier Electoral.

En dehors de l’enclavement de la province du Bas Uélé qui freine son développement, les élus du peuple ont soulevé des préoccupations d’ordre technique lié au déploiement des matériels sans oublier un souci de cartographie électorale.

L’autre point saillant évoqué par la délégation des notables du Bas Uélé est l’apparition de l’épidémie d’Ebola qui endeuille la population de Likati. Le Sénateur Raymond Ramazani Baya a, au nom de ses collègues, plaidé pour la résolution du problème des réfugiés Sud-soudanais et Centrafricains dont la présence risque d’handicaper le déroulement de l’opération de la Révision du Fichier Electoral dans cette province essentiellement paysanne. Le Sénateur sollicite le renforcement des capacités des opérateurs de saisies et autres techniciens électoraux.

Le constat des élus est que l’opération est trop lente. Le souhait est que la Centrale Electorale fasse venir des techniciens d’autres provinces qui maîtrisent mieux le maniement de l’outil informatique. Enfin, le représentant des élus du Bas Uélé sollicite une implication tous azimuts du management de la CENI auprès des différentes autorités du pays pour une éradication rapide de l’épidémie d’Ebola.

En réaction aux préoccupations légitimes des élus du Bas Uélé, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa a pris le temps de passer en revue la situation électorale de cette province statistique à l’appui. Le Président de la CENI a rassuré ses hôtes de marque de l’engagement de son institution de prendre en considération leurs préoccupations afin d’assurer un bon déroulement de l’opération de l’identification et de l’enrôlement des électeurs.

Corneille Nangaa a reconnu qu’au démarrage des opérations, certains techniciens pourraient rencontrer des difficultés d’adaptation dans le maniement de matériel. Ces aléas humains sont vite compensés avec le temps et à force de pratique. Pour preuve, à seulement 15jours du début des opérations, plus de 5% des électeurs sont enrôlés et les techniciens font preuve de rapidité dans la délivrance des cartes d’électeurs.

S’agissant de l’épidémie d’Ebola qui refait surface au Bas Uélé, le Président de la CENI affirme que c’est une situation à prendre au sérieux. C’est ce qui justifie ses échanges réguliers avec le Ministre de la Santé, ainsi que la contribution de la CENI pour que cette épidémie soit éradiquée le plus vite possible afin de permettre la bonne poursuite de l’opération dans cette province. L’épicentre Likati, une zone isolée, est suivi de près tant par les autorités électorales que sanitaires.

(Avec la CENI)