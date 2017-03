Redynamisation de la MP dans le Haut Katanga: Mission accomplie par Aubin Minaku et Ramazani Shadary

Pari gagné, c’est du moins ce que nous pouvons dire, au regard des échos qui nous parviennent de ce voyage, qui a permis non seulement d’écouter les uns et les autres, mais aussi de jauger le fonctionnement de la Majorité Présidentielle dans cette partie du territoire national congolais. Comme pour dire que le voyage, trois jours durant dans la province du Haut Katanga, du Secrétaire général de la Majorité Présidentielle et président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, précédé trois jours auparavant par le Coordonateur de la Majorité Présidentielle à l’Assemblée nationale, Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, a été salué par tous les sociétaires.

Disons que cette mission avait pour objectif d’écouter tous les acteurs de la scène sociopolitique du Haut Katanga sur la marche de leur plate-forme en prévision des échéances à venir. Après avoir entendu tout le monde et fait sans complaisance le diagnostic, a dit Aubin Minaku, le Gouverneur de province sera invité par le VPM de l’Intérieur à Kinshasa pour poursuivre les discussions. « Nos échanges ont porté sur des observations des uns et des autres concernant la gouvernance telle qu’organisée par le délégué de la Majorité Présidentielle à la tête de cette province, sans oublier la place du fonctionnement surtout sur le plan politique des structures de la Majorité Présidentielle au Haut Katanga, parce que nous voulons sauvegarder notre pouvoir par la voie des urnes », explique-t-il à la presse. Et de renchérir : nous allons battre tous les autres par les urnes.

… Nous avons aussi échangé pour plus de cohésion intercommunautaire dans le Haut Katanga. Concernant la première question de la Gouvernance, les débats ont été francs, le Gouverneur de province s’est exprimé plusieurs fois. Avec les ministres et d’autres personnalités qui partagent notre projet de société derrière le président Joseph Kabila Kabange, nous avons tous noté et les aspects positifs et les aspects négatifs pour qu’ils soient améliorés et à ce sujet, l‘on invitera le Gouverneur de province à Kinshasa, pour poursuivre ces échanges de manière positive.

Concernant le fonctionnement de la Majorité Présidentielle, il a laissé entendre que le Gouverneur qui supervise et notre coordination ont mis en place une nouvelle façon de fonctionner, en synergie parfaite pour le règne de la MP à tous égards. En ce qui concerne la problématique de la communion entre les couches sociales, nous mettrons en place des mécanismes pour encadrer nos populations pour que tout le monde se sente à l’aise dans un respect réciproque. Et ce, parce que dans l’idéologie portée par le président Joseph Kabila Kabange, nous sommes des nationalistes, nous sommes sûrs que le schéma mis en place permettra un apaisement dans cette riche province du Haut Katanga.

(JMNK)