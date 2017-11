Reconnu pour son jeu Parifoot: La société Premier Game Bet lance un nouveau jeu sur le marché « Mega Millions »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La société Premier Betloto a lancé le week-end dernier au cours d’un point de presse tenu à l’hôtel Pullman un nouveau jeu dénommé « Méga Millions ». Ce nouveau jeu donne l’opportunité aux Congolais qui veulent changer leur vie de devenir millionnaire.

Vous rêvez devenir un jour millionnaire ? Et bien l’occasion vous est offerte dès maintenant. La société première Bet vous offre cette opportunité de réaliser le rêve de votre vie avec son nouveau jeu « Mega Millions ». Au cours d’un point de presse le week-end, les cadres de cette entreprise de loterie ont insisté sur l’opportunité qu’offre ce nouveau jeu et sa facilité à changer la vie de tous ceux qui développent l’ambition de devenir riche dans la vie. Comment jouer à ce jeu ? La procédure est simple, affirment ces derniers. Premièrement de choses, il faut se rendre à n’importe quel centre de Premier Bet, acheter le ticket dont le prix est fixé à 500 FC et puis choisir 5 numéros entre 1 et 45 pour avoir la chance de gagner de millions. Si vous avez 3 chiffres corrects, vous gagnez 12.500 FC, si vous avez 4 chiffres, vous gagnez 250 .000 FC et enfin si vous obtenez 5 chiffres corrects, vous gagnez le mega Jackpot du jour dont le minimum est de 100 millions de FC, une somme qui sera partagée entre tous les gagnants du premier rang.

Pour maximiser les chances de remporter ce mega jackpot, il est recommandé à tous ceux qui désirent gagner, de multiplier les tickets qui se vendent dans tous les points de vente Premier Bet Loto. Mais aussi de consulter les statistiques et résultats pour choisir les numéros. Après avoir joué, il faut attendre le tirage pour savoir si vous avez gagné ou pas, et ce tirage se fait chaque mardi et vendredi à 19h30 au centre Premier Bet de la Place Victoire sur l’avenue Mangaie, a rapporté cette entreprise de Loterie.

Le tirage sera aussi diffusé sur Molière TV et Lingala Facile à partir de 21 heures. Pour ceux qui n’ont pas de télévisions, ils n’ont pas à se déranger, ils peuvent s’imprégner de résultats sur Facebook sur l’adresse Premier Games RD Congo ou sur les points de vente Premier Bet Pari foot le plus proche. Le premier tirage du Mega Millions aura lieu le 1 décembre 2017. Il est permis de jouer dès maintenant pour ce premier tirage. Le Méga Jackpot est le même sur tout le réseau martèlent les cadres, avant d’ajouter que le système de vente est informatisé, ce qui permet de comptabiliser tous les gagnants qui ont acheté des tickets sur les différents points de vente.

La société Premier Games Bet est plus reconnue pour son jeu Parifoot, un jeu qui permet de parier sur les plus grandes rencontres du football international. Outre Parifoot, Premier Bet offre aux Congolais Super 4 jackpot, une gamme de jeux rapides disponibles dans tous les shops et centres notamment VDR, VHR, Rapide Loto, VFL, Spin et Win.

Il sied de signaler que la société Premier Game Bet est implantée en RDC depuis le 11 septembre 2010 , elle est représentée à Kinshasa, dans le Haut-Katanga , au Kongo Central précisément à Matadi, Boma, Mbanza-Ngungu , Kimzau Mvuete, Kwilu Ngongo, à Goma au Nord-Kivu, à Kolwezi dans le Lualaba et à Kisangani dans la Tshopo.

(Crhionin Kibungu/Rtga World)