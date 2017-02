Réconcilie entre bantous – pygmées: E. Ramazani Shadari joue et gagne

Réconcilier les communautés bantous et pygmées dans la province du Tanganyika, mettre un terme à un conflit vieux de près de 15 ans et aux conséquences incalculables, permettre l’enrôlement des populations, rétablir l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue de la province, c’est le pari qui a été gagné haut la main par Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité. Grâce à un forum sur la paix organisé dans cette partie du pays, cet élu légitime du peuple dont la méthodologie de travail met en exergue des solutions durables de type politique et communautaire, est parvenu à arracher un pacte de non agression entre les deux frères ennemis, désormais obligés de vivre ensemble.

Le forum sur la paix entre les bantous et les pygmées appartient déjà au passé. Ouvert le 22 février dernier par Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, c’est le 24 passé qu’il s’est clôturé à la grande satisfaction de tout le monde. La Présidence de la République, l’Assemblée nationale, le Gouvernement, les Assemblées provinciales, les organisations Internationales, la société civile, … s’étaient donnés rendez-vous pour extirper tout ce qui a toujours conduit au conflit entre les deux communautés, du reste obligées de vivre ensemble.

Après analyse et débat démocratique dans ce forum organisé sur instruction du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur les revendications d’émancipation des pygmées ou Twa, et les plaintes des bantous, souvent victimes, des pistes de solutions ont été proposées à tous les niveaux des institutions du pays et coulées dans les 32 résolutions du forum. Pour sceller cette réconciliation, le Vice-Premier ministre a symboliquement incinéré vendredi 24 février 2017, les flèches souvent utilisées par les Twa contre les bantous, avant de planter l’arbre de la paix devant les deux communautés et les témoins.

Toutefois, d’un ton ferme, E. Ramazani Shadary a, au nom du Gouvernement de la République, mis en garde quiconque oserait encore recourir à la violence pour exprimer ses revendications. Ordre a été donné par le VPM aux services de l’ordre d’imposer la paix et d’user de tous les moyens légaux pour instaurer l’autorité de l’Etat en cas de trouble de l’ordre public par l’une des parties qui ont solennellement signé le pacte de non agression.

La veille, le VPM a sensibilisé, au cours de plusieurs audiences de 20h00 à 2 heures du matin, en présence du Gouverneur Richard Ngoyi Kitangala, hôte du forum et autres notables du coin dont la présidente de la Fondation M’Zée Laurent-Désiré Kabila, d’autres élus et ministres nationaux, ainsi que les animateurs des institutions provinciales, les différents groupes concernés (pygmées et bantous) appelés à s’impliquer dans la mise en œuvre des résolutions du forum sur terrain, quant à la nécessité de privilégier la paix pour développer la province. Tel est le message du Président de la République, a martelé Emmanuel Ramazani Shadary.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que 24 heures après la clôture du forum de Kalemie sur la paix entre bantous et pygmées, et sur instruction du Vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, le Gouverneur de la province du Tanganyika, Richard Ngoy Kitangala, est descendu, hier dimanche 26 février 2017 sur terrain, pour vulgariser les résolutions du forum.

(JMNK)