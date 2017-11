Recette: Fretins (ndakala) aux aubergines, communément appelés « solo »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ingrédients

– 1 sakombi de ndakala

– 1 petite boîte de tomate concentrée

– 1 gros oignon

– 1 poivron rouge

– 1 demi-botte de céleris

– 1 demi-verre d’huile végétale

– 1 cube de muscade

– 6 aubergines solo

– 1 piment frais rouge

– 1 feuille de laurier

– 2 cubes crevette

Préparation

– nettoyer les ndakala et enlever leur tète

– placer pendant 15 Minutes les ndakala dans de l’eau bouillante

– Couper les oignons et poivron rouge en longueur fine

– Râper la muscade et couper les céleris

– Laver et couper en deux les aubergines

Cuisson

– dans une poêle réchauffer de l’huile végétale pendant 2 Minutes

– Placer les ndakala et griller remuer jusqu’à les brunir un peu

– Ensuite ajouter les aubergines et remuer pendant quelques secondes

– Ajouter les poivrons et les oignons faire revenir pendant 3 Minutes puis ajouter les céleris faire revenir quelques instants.

– Ajouter la feuille de laurier le piment frais et les deux cubes crevette

– Faire revenir quelques secondes

– Et le plat est prêt

N.B : À servir de préférence avec de la chikwangue.

“Proposée par Christelle Muabilu Midagu“

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.