Rdc : Vers une nouvelle structure des prix des produits pétroliers

Le Premier ministre Samy Badibanga a présidé hier une réunion dans son cabinet de travail autour de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers. C’était en présence des ministres d’Etat en charge de l’Economie, des Finances et des Hydrocarbures (empêché). Devant la presse, le ministre d’Etat à l’Economie nationale, Modeste Bahati Lukwebo a expliqué que comme vous le savez, beaucoup de paramètres qui dictent la fixation des prix ont changé, notamment les prix moyens frontières, le taux de change, mais également le volume qui a fortement baissé du fait de la baisse même de l’activité économique.

Et de renchérir que rien que dans le sud du pays, le volume a baissé de moitié, de même qu’à l’Ouest. Ainsi, comme tous les paramètres ayant changés, ceci nécessite nécessairement l’adaptation du prix du litre à la pompe bien sûr à la hausse, dans la mesure où le taux de change a changé et on est parti de 939 Fc à 1154 Fc le dollar américain. C’est ce qui est dans la structure qui est en vigueur, mais vous savez très bien aujourd’hui que le dollar s’échange à plus de 1300 Fc.

« Ce sont toutes ces questions que nous avons examinées. Nous nous sommes dit qu’en période difficile, nous devons voir s’il y a d’autres pistes qui pourraient nous permettre de réaliser quelques économies de manière à ce que si on devait réajuster le prix, que ceci ne soit pas très douloureux pour le consommateur », dit-il, avant d’ajouter que les réunions vont se poursuivre et il y aura une autre réunion avec les responsables des sociétés pétrolières à l’issue de cette réunion, il y aura surement la nouvelle structure des prix des produits pétroliers.

(JMNK)