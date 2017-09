RDC-TUNISIE: Un défi inscrit sous les assurances d’une psychologie et d’un mental en béton

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le sélectionneur principal des Léopards de la RDC, Florent Ibenge se retrouve en un temps record obligé de gagner un match pour laquelle la victoire est placée sur une marque d’honneur. En effet, la défaite des Léopards locaux au championnat d’Afrique des Nations (Chan/Kenya 2018) a engendré des situations malheureuses. Lesquelles ont occasionné la suspension de l’entraineur Zahera Mwinyi. A ce stade, le coach en chef des Léopards a tout intérêt à remettre le mental et la psychologie des athlètes au beau fixe. Etant donné que sur les athlètes alignés pour ce match à double enjeu. Cinq ont joué pour le compte du 3ème tour des éliminatoires du Chan. Eliminatoires qui ont signé la sortie de la RDC de cette grande compétition régionale. Les raisons de la défaite ont été analysées par la chronique Médecine Sportive comme résultat d’un manque de hauteur psychologique et mental. Avec pour cause, le changement brusque et sans préavis du coach. Par ailleurs, le médecin de l’équipe nationale de la RDC est un partenaire fidèle du coach Ibenge. Ce qui sous entant un rectificatif des erreurs du passé. Notamment celle de respecter les produits finis sur qui toute la République compte à chaque fois qu’il faut défendre les couleurs nationales, donc les Léopards. En somme, aussi bien entrainé que les footballeurs puissent être, s’ils ont le morale, le mental, la psychologie au plus bas niveau, rien de bon ne pourra être manifesté sur le terrain. Florent Ibenge ainsi que le Dr Bungu doivent en tenir compte.

(Hana Kel)