RDC : La Monusco attend ce mercredi son nouveau bail

Le conseil de sécurité des nations – unies se prononce ce mercredi sur l’ avenir de la Monusco ( Mission des nations-unies pour la stabilisation du Congo). Sans surprise, il est indéniablement indiscutable que la nouvelle résolution renouvellera le mandat de la mission la plus longue dans l’ histoire des missions de maintien de paix de l’ ONU. Le document encore sous presse pourrait même renforcer le mandat, déjà robuste de l’ ex-Monuc.

Le renouvellement attendu du mandat @MONUSCO . La nouvelle résolution pourrait renforcer davantage le mandat déjà robuste. @SRSG_MONUSCO — RTGA WORLD (@RtgaWorld) March 29, 2017

Dans son rapport aux membres du conseil de sécurité, le nouveau chef de l’ ONU, Antonio Guterres proposait un renforcement des effectifs des troupes déployées au Congo-Kinshasa. Le portugais sollicitait du conseil quelques 350 éléments supplémentaires qui devront être affectés soit dans l’ espace Kasaïen ou à Tanganyika, dans l’ ex-Katanga, deux régions congolaises en proie aux affrontements entre milices et communautés locales.

La nouvelle résolution qui remplacera la très médiatisée 2277 devra aussi tenir compte du contexte sécurico-socio-politique que travers le pays. Un accent particulier sera mis sur l’ appui logistique de la Monusco au processus électoral et ses bons offices aux acteurs politiques pour un atterrissage en douceur du processus. Dépêché début mars à New-York, le chef de la diplomatie congolaise qui avait sévèrement critiqué l’ action de la Monusco avait émis le vœu de voir le nouveau mandat s’ adapter à la guerre asymétrique que connait le pays .

En cas de renouvellement du mandat, chose du reste très certaine, la monusco entrera dans sa 17ème année de présence quasi interrompue sur le sol congolais. Dotée des drones de surveillance et d’ une brigade spéciale d’ intervention, une grande première dans l’ histoire de l’ ONU, la monusco peine à sécuriser les populations civiles et pacifier totalement le pays. Avec ses quelques 20 mille hommes déployés sur terrain, l’ ex-monuc est à ce jour, la mission la plus longue et la plus couteuse dans l’ histoire des nations-unies.

Jean Pierre Kayembe