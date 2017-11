Rdc : enfin un arrêté fixant le passeport ordinaire à 185$

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le taux de taxe à percevoir sur la délivrance d’un passeport ordinaire biométrique est fixé à l’équivalent en francs congolais de 185 $Us. Il est de 100 $ pour le remplacement de l’ancien passeport. D’ores et déjà, ces derniers, mis en circulation durant la période allant du 9 avril 2009 au 15 décembre 2015 perdent leur validité, mieux n’auront plus cours légal à partir du 15 janvier 2018. La durée officielle de délivrance dudit passeport après capture est de 4, 14 et 28 jours, selon qu’on est à Kinshasa, en provinces ou à l’extérieur.

Toutefois plusieurs questions se posent autour de ce document, jugé l’un des plus onéreux, pour une durée 5 ans seulement, comparé à ce qui se passe ailleurs. Si l’arrêté contresigné par She Okitundu et Henri Yav, respectivement Vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et Ministre des Finances a été pris le 31 octobre dernier, pourquoi, 10 jours plus tard, le passeport s’obtient-il toujours moyennant 250$ au moins ? Les nouvelles directives, seront-elles respectées après cet arrêté? Que fera-t-on de tous ces commissionnaires véreux qui encombrent les couloirs des Affaires étrangères quant à ce ? L’avenir nous les dira.

