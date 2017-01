RDC-Côte d’Ivoire : Probables absences de Gabriel Zakuani et F. Nsakala

Les Léopards de la RDC seront face aux Eléphants de la Côte d’Ivoire ce vendredi 20 janvier 2017 au stade Oyem. Ce, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe (C) de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations (Can/Gabon 2017). Et suite à sa blessure au niveau des adducteurs, le vice-capitaine et défenseur axial de la sélection congolaise, Gabriel Zakuani, ne pourra pas prendre part à cette rencontre. Outre Zakuani, Fabrice Nsakala lui aussi blessé lors du même match face au Maroc, ne prendra pas part à cette prochaine rencontre. Junior Kalonji Kabananga, lui, s’est remis et s’entraine avec le groupe. Une affirmation du Docteur Bungu, numéro un du staff médical des Léopards. Quant à Joyce Lomalisa, il a été exclu du match pour cumul des cartons jaunes.

« Les trois éléments vont manquer dans notre dispositif, mais nous sommes tenus à être là pour la deuxième journée contre les ivoiriens », a déclaré le sélectionneur national Florent Ibenge, à l’issue de la séance d’entrainement de mardi.

Kabananga prêt pour vendredi

Interrogé par l’envoyé spécial de l’ACP, Junior Kabananga, buteur et qui était aussi sorti pour blessure lors du match RDC-Maroc, s’est exprimé en ces termes : « Tant que l’entraineur Ibenge me fera confiance, j’essaierai de me battre au mieux et s’il estime m’aligner d’entrée, vendredi face aux Ivoiriens, je prendrai ma chance pour le satisfaire et satisfaire nos supporters ».

(Altesse B. Makambo)