RDC-Congo Brazza: A un jour du match, les Léopards s’entrainent au stade Massamba Débat

Après leur arrivée à Brazzaville mardi dernier, les Léopards locaux de la Rdc se sont entrainés hier mercredi au stade Alphonse Massamba Débat, dans la Capitale Brazzavilloise.

Cette première séance d’entrainement a eu lieu tôt dans la matinée sous la supervision du sélectionneur principal, Zahera Mwinyi. Il y est également prévu, une 2ème séance dans les mêmes installations, dans la matinée de ce jeudi 10 août 2017 avant la toute dernière, cette fois-là, c’est réglementaire et obligatoire, au New Kintele stadium où se jouera le derby entre les deux Congo, ce vendredi à l’heure du match, soit 15 heures 30’.

Et malgré le huis-clos lors de la première séance d’entrainement, le sélectionneur des Diables rouges du Congo, Sébastien Migné s’y est invité afin de se rassurer sans nul doute de l’état de santé de ses adversaires du vendredi 11 août, rapporte le team media officer des Léopards de la RDC. Chose qui n’a pas satisfait même la fédération congolaise de football (FECOFOOT), alors que la séance d’entrainement des Léopards devait se dérouler sans un infiltré. Qu’à cela ne tienne, le Coordonnateur des équipes nationales, Théobald Binamungu a permis à Migné de communier avec les poulains de Zahera avant de regagner ses propres poulains à Kintele.

« Je connais presque toute cette équipe, tous ces joueurs que j’ai personnellement amené en équipe nationale de la RDC », a lâché Sébastien Migné. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 11 août à 15 h30 pour ce grand derby entre congolais.

(Altesse B. Makambo)

