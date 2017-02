Rdc : 37ème au monde et 5ème en Afrique, Classement FIFA

Pour une première fois de son histoire, la République Démocratique du Congo se classe à un niveau honorifique sur l’échiquier tant continental que mondial. A l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations où elle a terminé sixième, la sélection nationale de football de la RDC a impressionné tout le monde. C’est ce qui fait qu’elle soit classée en ce mois de février 37ème au monde et 5ème en Afrique, soit 12 places de plus par rapport au mois de janvier. Ledit classement a été publié hier jeudi 09 février par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Cet exploit congolais est le fruit de la détermination et la bonne santé de la sélection des Léopards de la RDC qui veut aller très loin. Il ne reste qu’aux Léopards de prouver à la face du monde qu’ils pourront aussi dévorer tous ceux qui se trouvent devant lui, afin de prendre la tête du top 20 africain. Il s’agit de l’Egypte, le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie. Rien n’est impossible, car à part le sacre de la CAN qu’elle vient de rater, Ibenge et ses poulains croient encore prendre part à la Coupe du Monde Russie 2018. Avec ça, la vision de Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, se concrétise. Faire quitter la RDC à la 107ème position au monde et l’emmener au top 40 ! Un exploit qui change alors les avis de ceux qui pensaient que la RDC ne valait pas mieux. Bonne chance chers Léopards !

– Le top 10 africain

Egypte (23e) Sénégal (31e) Cameroun (33e) Tunisie (36e) RDC (37e) Burkina Faso (38e) Nigeria (41e) Ghana (45e) Côte d’Ivoire (47e) Maroc (48e)

(Altesse Bernetel Makambo)