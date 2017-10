Rd Congo -États-Unis : Nikky Haley attendue à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est en principe ce 23 octobre 2017 que l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique à l’Onu arrive à Kinshasa, en Rdc. Nikky Haley qui se rendra en Éthiopie et au Soudan du Sud explique que son séjour congolais s’inscrit dans le cadre humanitaire, économique et stratégique.

Pour la diplomate américaine, l’objectif est de servir les intérêts américains et d’aider des dizaines des millions de citoyens de la Rdc et du Soudan du Sud à retourner chez eux en paix. Ce, afin de bâtir un avenir prospère pour leurs pays et leurs familles.

Mais Nikky Halley a laissé entendre que le président américain D. Trump lui a confié la mission de savoir ce qui peut y être fait. L’ambassadrice des États-Unis à l’Onu a relativisé également l’impact de l’action de l’Onu au Soudan du Sud et de la Rdc sans une réelle volonté politique des autorités de ces Pays.

Badi