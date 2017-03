Rassemblement: Les anti-restructuration font bloc contre Pierre Lumbi

Début de week-end particulièrement tendu et agité au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Au lendemain de la restructuration très contestée de la plateforme fondée à Genval en juin 2016, les violons ne s’accordent pas entre sociétaires. Plusieurs candidats à la présidence du comité des sages désavouent la désignation du candidat G7, Pierre Lumbi. Martin Fayulu, Lisanga Bonganga, Joseph OlenghaNkoy et d’ autres s’ opposent aux résolutions de la réunion d’ hier à Limeté.

D’ après nos informations, les anti-restructuration promettent de donner de la voix aujourd’hui. Une réunion de haut niveau est annoncée cet après-midi au siège des Fonus.

« La Dynamique de l’opposition, le G14 et les alliés de Tshisekedi, ainsi que tous les autres partis qui sont contre le schéma de l’UDPS et du G7, nous nous retrouvons demain vendredi à 15 heures au siège des FONUS pour prendre une position commune contre ce coup de force de l’UDPS et du G7 », confie une source proche des contestataires.

Dans les réaménagements apportés hier, la présidence du rassemblement revient à Félix Tshisekedi de l’ Udps alors que le comité des sages est attribué au G7, Pierre Lumbi Okongo. Désignation qualifiée de coup d’ épée dans l’ eau par ceux qui se réclament gardiens du temps du Tshisekedisme.

Jean Pierre Kayembe