Rassemblement : Le successeur de Tshisekedi sera connu ce mardi

Qui pour remplacer Étienne Tshisekedi au comité des sages du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement? La question est depuis ce matin au cœur d’ une réunion hautement stratégique du rassemblement. Les assises se tiennent à Faden House. L’ enjeu principal est de désigner cet oiseau rare qui devra succéder au mythique Etienne Tshisekedi, décédé début février à Bruxelles de suite d’ une embolie pulmonaire. Les participants de la réunion de Faden House se sont donnés une journée pour désigner le nouveau chef de fil de la plateforme Genvaloise. Pour l’ instant ,aucun nom ne fait l’ unanimité au sein de la coalition même si quelques noms sont cités. Il s’ agit notamment de Pierre Lumbi du Msr et Joseph Olengha Nkoy des fonus. Mais le rassemblement peut aussi créer la surprise en désignant l’ ancien gouverneur du Katanga, Moise Katumbi comme son nouveau chef de fil. Pour l’ instant, plusieurs scénarri se dessinent mais aucun n’ est encore plausible. Le futur président du comité des sages pourrait se voir confier aussi la présidence du conseil national de suivi de l’ accord. Mais déjà, la majorité avait prévenu que le choix à ce poste devrait se faire de manière consensuelle et non unilatéralement.

Jean Pierre Kayembe