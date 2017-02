Rapport sécuritaire mondiale 2017 : La RDC classée pays à risques modérés

Le rapport Gallice publié ce vendredi à paris en France trace la cartographie de la situation sécuritaire de la planète. Dans son chapitre consacré à l’ Afrique, le rapport évoque une situation déplorable. A en croire le document, chaque pays du continent noir est plus au moins en danger selon qu’il s’ agit des menaces terroristes, du banditisme ou même des troubles socio-politiques.

Ainsi, le Tchad, le soudan, l’ Érythrée, le Liberia et la RDC sont placés dans la zone des pays à risques modérés. D’ après le rapport Gallice, ces pays nécessitent toujours une évaluation de la situation avant d’ y faire un tour. Pour le Congo-Kinshasa, son image sécuritaire a été gravement ternie par diverses milices qui écument ses forets ainsi que les violences faites aux femmes. “Une situation qui ne favorise guère l’ arrivée d’ investisseurs étrangers sauf s’ils ont des intérêts majeurs à y sauvegarder”, estiment les rédacteurs du document.

Dans une autre catégorie, le rapport classe le Mali, Niger, Soudan du Sud, Madagascar, Sénégal et Burkina-faso dans le lot de pays qui nécessitent des mesures sécuritaires spéciales à cause des risques liés au terrorisme. Une menace qui pèse sur la France, l’ Allemagne, la Belgique et la Grande-Bretagne sans oublier les USA.

Mais il y a aussi des pays où il ne fait pas bon vire, des pays déconseillés à chaque citoyen du monde. Il s’ agit de la Libye, de l’ Irak, la Syrie, l’ Afghanistan et du Yémen, devenus tous ou presque, principaux bastions de l’ État islamique

Où vivre finalement ?

Selon ce rapport, il est sûr de vivre en Norvège, en Suède, la Finlande, l’ Italie, la Russie de Poutine et même le Canada. Pays jusque-là épargnés de toute menace terroriste.

Jean Pierre Kayembe avec Simon Kabamba