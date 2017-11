Quitté Kinshasa le 10 octobre courant: Le bateau Kokolo accoste à Kisangani

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ayant quitté Kinshasa le vendredi 10 novembre courant, le bateau ITB Colonel Kokolo de la Société commerciale des transports et ports (SCTP, ex ONATRA) a accosté depuis mardi dans l’avant-midi, dans la ville de Kisangani, dans la nouvelle province de la Tshopo (ex-Province Orientale). Ce, après des escales sur les villes de Mbandaka et Bumba dans l’ex-Province de l’Equateur.

Ce gigantesque bâtiment flottant a normalement navigué et a parcouru tout le long de la partie navigable du majestueux fleuve Congo. Et ce, nonobstant quelques petites difficultés qui ne manquent jamais à la flotte. Surtout que le fleuve Congo a toujours quelques défaillances de balisage. Voilà pourquoi, les bateaux ne doivent bien naviguer que pendant les hautes eaux où le courant d’eau est très fort.

Toutefois, notons qu’il y a désormais un nouveau moteur de propulsion, tout neuf, qui a été installé dans le bateau Kokolo. Et l’autre moteur qui avait connu de problème lors du premier voyage, il y a une année, après la relance de ce bateau, a été retravaillé et toutes ses pièces ont été remplacées.

Le bateau a effectué sa première escale au port de Mbandaka où l’équipage du bateau a procédé au déchargement des marchandises venues de Kinshasa, et en même temps, au chargement d’autres à destination de Kisangani. Par exemple, un gros client a confié à la SCTP 1500 tonnes de sacs de ciment dont 600 tonnes étaient déposées à Mbandaka, 200 à Bumba et 700 à Kinshasa. Ceci illustre bien l’importante contribution de la SCTP à l’économie nationale congolaise.

La deuxième escale, c’était à la ville de Bumba. Ici, toute la population a accourue pour voir cet immense bâtiment flottant sur le fleuve. Les élèves ainsi que toute la population de Bumba ont eu à visiter le bateau Kokolo.

La nuit tombée, pendant que toute la ville de Bumba était dans le noir, le bateau Kokolo était tout éclairé. Et la population de la ville de Bumba était séduite par cette lumière. Avant d’accoster à sa destination qui est la ville de Kisangani, le bateau ITB colonel Kokolo a été admiré également à Basoko dans la province de la Tshopo.

Des grandes innovations

Il sied de signaler ici les grandes innovations par rapport au premier voyage de l’ITB Kokolo. Parmi lesquelles, il y a la potabilisation de l’eau dans cette ville flottante. Ici, il y a des restaurants modernes, plus de 160 appartements et chambres à coucher de classe pour plus de 300 passagers.

Pour ce voyage, le bateau Kokolo a accueilli plus de 1000 passagers avec plus de 1500 tonnes de marchandises. A bord du bateau Kokolo, la restauration pour toutes les classes a été convenablement assurée.

Egalement, la consultation médicale par ses médecins qualifiés a été gratuite tant pour l’équipage que pour les passagers qui ont bénéficié des soins médicaux. La sécurité était assurée 24 h/24 par la police SCTP. Et des garçons de chambre étaient à l’œuvre, nous assure la correspondance de l’inspection presse de la SCTP.

La SCTP a les atouts pour sa relance. Son Directeur général Daniel Mukoko Samba est dans sa dynamique d’une gestion orthodoxe dans la caractérisation de mise en valeur des unités de production de cette entreprise commerciale de l’Etat. Des projets très séduisants et convaincants pour le développement et la relance sont déjà envisagés.

Mais cela se heurte à certaines difficultés. Lesquelles doivent apostropher cette entreprise commerciale de l’Etat congolais, lui donnant un troublant plaisir et détermination dans une lutte pour la réinvention de la SCTP.

La non-canalisation des recettes et détournement de fonds de l’entreprise sont sans ambages le syndrome de la faiblesse de l’homme. Le Dg de la SCTP, Daniel Mukoko Samba, a imposé son rythme de travail à ceux qui veulent l’accompagner dans sa dure détermination, en déclenchant à ceux-ci une puissance managériale. Il lutte donc contre la vénalité, la démoralisation et surtout, l’immoralité. Donc, le règne du crime financier et de la mauvaise gestion à la SCTP, ne doivent plus s’inscrire dans l’imagination de ses dirigeants.

(Lepetit Baende)