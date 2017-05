Quatrième session ordinaire Panafricaine: Jaynet Kabila représente l’Assemblée nationale valablement en Afrique du Sud

La République démocratique du Congo a marqué valablement sa présence à ces assises de haute portée. Et c’est l’honorable Jaynet Kabila Kyungu, présidente du comité des sages de l’Assemblée nationale qui a conduit la délégation des parlementaires congolais à ces travaux qui se sont tenus du 08 au 19 mai 2017.

Il faille relever, que la quatrième session ordinaire du Parlement panafricain s’était ouverte le lundi 08 mai 2017 à Midrand en Afrique du Sud, en présence de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kabore, chef de l’Etat Burkinabé comme invité d’honneur et du Président du Malawi, le Professeur Arthur Peter Mutharika.

A l’issue de 11 jours des travaux, les parlementaires africains ont décidé de la création d’un forum parlementaire africain sur le commerce, les douanes et la migration. Ils ont recommandé entre autre l’adoption par les organes délibérant de l’Union africaine, du projet de loi type de l’Union africaine, relative à la protection des biens et du patrimoine culturelle et exhorté les Etats membres à adopter ou à aligner les législations nationales appropriées sur la loi type de l’Union africaine, la participation des jeunes femmes politiques en tant que victimes et personnes mieux indiquées dans le mécanisme de paix et de sécurité ainsi que des catastrophes naturelles.

Les parlementaires africains ont enfin, déclaré recevable la demande du statut d’observateur au parlement palestinien conformément à l’article 77 alinéa 4 du règlement intérieur de cette structure de l’Union africaine. Ce, avant de faire une motion de soutien aux prisonniers palestiniens en grève de faim depuis le 17 avril 2017, exhortant ainsi tous les parlementaires du monde à exercer une pression sur Israël pour qu’il se conforme au droit international.

L’Honorable député burkinabé, Roger Nkodo Dang, s’est dit très honoré par la présence de deux chefs d’Etat qui, souhaite-t-il, seront leurs porte-parole auprès des autres chefs d’Etats africains pour donner un « coup d’accélérateur pour la résolution des problèmes de l’Afrique en général, et du Parlement panafricain en particulier ».

Auparavant, Monsieur Roch Marc Christian Kabore, Président du Burkina Faso qui a rendu « un hommage appuyé aux honorables membres de cette prestigieuse institution » qui dit-il, « fait notre fierté » car depuis sa création le 02 mars 2001, « le Parlement panafricain n’a cessé de faire face à de nombreux défis, qui sont aussi autant de raisons de son utilité pour la promotion de la bonne gouvernance, de l’Etat de droit, de la démocratie, de la prospérité et de l’unité du continent africain ».

Comme l’on peut bien s’en rendre compte, la députée nationale Jaynet Kabila, l’élue de Kalemie fera bénéficier à l’Assemblée nationale congolaise les acquis de cette quatrième session ordinaire du Parlement panafricain, comme dans ses habitudes à chaque fois qu’elle prend part à des assises, la sœur jumelle du chef de l’Etat va rendre compte à ses collègues de dividendes de la RDC au Parlement panafricain.

