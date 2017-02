Quartier Latin International: Bourro Mpela sur le point de rentrer auprès de Koffi Olomide

Rentrera ou ne rentrera plus. Tel est la question que ne cessent de se poser de nombreux fans de l’orchestre Quartier Latin International sur le retour au sein du groupe dont on parle en sourdine de l’enfant prodige Bouro Mpela. Ce chanteur, on le sait, avait fait la pluie et le beau temps auprès de Mopao Mokonzi.

Toutefois, une source sûre signale que ce chanteur qui, depuis des lustres avait élu domicile en Europe, précisément en Belgique où il ne vivait que grâce aux play-back, serait déjà à Kinshasa et qu’il aurait déjà commencé à répéter avec le groupe cher à Koffi Olomide qui est, à ce jour, bien cadré par la structure « Koffi Central » qui compte, en son sein plusieurs patrimoines de régulation artistique.

Si son retour se confirme disons que l’auteur de la chanson « Calvaire », va, cette-fois encore, prouver de quel bois il se chauffe et on sait que sa venue va apporter un plus à la chorégraphie du Quartier Latin International.

(Kingunza Kikim Afri)