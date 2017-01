Qualifié pour la demi-finale de la CAN: L’Egypte accède à cette étape avec un seul gardien

Blessé à la cuisse durant le match qui a opposé l’Egypte au Mali en phase de pool du groupe D, Ahmed Chennaoui, titulaire de la porte de la cage des Pharaons, n’est plus revenu à la CAN. C’était pour lui, son premier et dernier match. De noter que bien plus tôt avant le début de la compétition, l’Egypte perdait déjà Cherif Ikrami. Depuis son deuxième match en phase de pool jusqu’à la qualification de cette formation, aux qualités techniques du football très reconnues par plusieurs, l’Egypte n’a compté que sur Issam El Hadhari.

Né en 1973, de son vrai nom Essammedine Kamal Tawfik El Hadary, l’unique portier qui reste à l’Egypte a débuté sa carrière au pays et y a principalement évolué. Ce, à l’exception du FC Sion de la Suisse de 2008 à 2009 et 2011 à 2013 au Club Al Merreikh Omdurarman.

En générale, les chocs du gardien sont les mêmes que ceux du reste des joueurs du football. Cependant, il est relativement exposé à d’autres formes de chute qu’il exécute plus du fait de sa position. Notamment les muscles adducteurs des bras et les clavicules. Bien qu’exposé aussi aux autres formes de chocs comme les autres footballeurs, le gardien de but a une même demande importante des muscles des membres inférieurs.

(Hana Kel)