Publication du nouveau gouvernement: Une Ong déplore le rôle de figurant donné à la Société civile et aux femmes

Dans un communiqué parvenu au quotidien L’Avenir et signé par Me Omar Kavota, Coordonateur du CEPADHO, cette structure dit avoir appris avec une très grande attention la publication mardi 09 mai courant du Gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala. Cette organisation salue le fait qu’en dépit du léger retard pris pour le publier, il a finalement plu au Chef de l’Etat de signer l’Ordonnance y relative.

Cependant, le CEPADHO note avec grande déception que: comme dans le Gouvernement Badibanga, la Société Civile et les Femmes ont été confiées une place de figuration. Cette structure considère d’injuste le fait pour le nouveau Premier ministre de priver une place de choix à la Société civile et aux Femmes dans son Exécutif, alors que leur implication s’avère très indispensable au regard des enjeux et des défis du moment.

Le CEPADHO tout en respectant ce qui vient d’être fait, invite le nouveau Gouvernement à se pencher immédiatement sur les priorités lui assignées. Il s’agit de l’organisation des élections, la sécurité et le relèvement du niveau socio-économique de la population. Afin que le Gouvernement Tshibala ne trouve plus à son tour un quelconque prétexte quant à la non tenue des élections dans le délai, cette organisation recommande le calme au Rassemblement/aile Félix Tshisekedi et à toutes les autres parties non prenantes à ce Gouvernement.

(JMNK)