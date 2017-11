Publication du calendrier, Rdc : L’UA promet d’accompagner le processus électoral

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est le dimanche 05 novembre 2017 que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a publié le calendrier électoral en vue de l’organisation des élections en Rd Congo. A scruter de prêt, ce calendrier prend en compte l’Accord Politique Global et Inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa du 31 décembre 2017 en son Chapitre IV, point 2, ainsi que les réunions d’évaluation tenues respectivement à Kananga du 28 au 31 août 2017 et à Kinshasa du 14 au 18 octobre 2017 entre le Gouvernement, le Conseil National de Suivi de l’Accord et du Processus électoral ainsi que la Commission électorale nationale indépendante, CENI.

L’Union Africaine dont le président de la Commisison, Moussa Faki Mahamat, a effectué une visite dernièrement à Kinshasa, ne pouvait pas manquer de saluer ce geste, mais aussi à prendre note avec satisfaction de la publication, par la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, du calendrier électoral pour les scrutins jumelés présidentiels, législatifs et provinciaux, maintenant prévus pour le 23 décembre 2018. Il rappelle que l’Union africaine a constamment appelé à la publication rapide d’un calendrier électoral crédible et aussi consensuel que possible, en application de l’Accord politique du 31 décembre 2016.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le Président de la Commission souligne le devoir et l’obligation qui incombent aux institutions et acteurs concernés, y compris les partis politiques, la société civile et les dirigeants religieux, d’œuvrer résolument ensemble pour que ce nouveau calendrier soit scrupuleusement respecté. Il souligne également la nécessité de tout faire pour que les scrutins prévus soient organisés dans les conditions requises de transparence, de crédibilité et de régularité, conformément aux instruments pertinents de l’Union africaine, y compris la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

Le Président de la Commission exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve d’esprit de responsabilité et de s’abstenir de tout propos ou acte de nature à générer des tensions. Il rappelle l’importance que revêt la prise urgente de mesures de nature à rétablir la confiance entre les acteurs en présence et à décrisper l’atmosphère politique, dans l’esprit de l’Accord politique du 31 décembre 2016.

Moussa Faki Mahamat réitère l’engagement de l’Union africaine, en étroite collaboration avec les organisations régionales compétentes, les Nations unies et d’autres partenaires, à accompagner et à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo, pour aider le Congo à franchir avec succès cette étape démocratique importante, en conformité avec sa Constitution. A cet effet, l’UA ne ménagera aucun effort pour la mobilisation des ressources requises tant auprès des États membres que de la communauté internationale dans son ensemble.

Soulignons que le calendrier publié dans ce Journal reprend, du 03 novembre 2017 au 31 janvier 2018, la finalisation de l’identification des électeurs dans les derniers centres d’inscription du Kasaï, Kasaï Central, Luilu et Kamiji ; du 01 juillet 2018 au 28 septembre 2018 : enrôlement des Congolais de l’étranger ; le 8 mai 2018 : promulgation de la loi sur la répartition des sièges ; 23 juin 2018 : convocation de l’électorat : dimanche 23 décembre 2018 : jour des scrutins directs combinés présidentielle, législatives nationales et provinciales et le 12 janvier 2018 : prestation de serment du président élu.

