Province du Nord-Kivu: Double assassinat à Kasesa en territoire de Lubero

Le fait s’est produit vers 11h00 de dimanche 12 février courant à Kasesa, Village Lepya, à 15km de Luhanga, dans le Groupement Tama, Chefferie des Bamate au sud du Territoire de Lubero, en Province du Nord-Kivu. Des informations recueillies par le CEPADHO, un groupe des May-May Mazembe a fait irruption dans le Champ de Monsieur Bwenge Ngwengeri (72 ans). Ils l’ont retrouvé avec sa femme N’Ramivumbi Asiati (69 ans) dans leur cabane.

Les rebelles ayant identifié le couple comme étant membres de la Communauté Hutu, ont sans autre forme de procès résolu d’en finir avec ces personnes. Face au danger, l’homme a tenté de s’échapper. Il n’a pas réussi à faire pus de 50 mètres, car les assaillants lui ont tiré dessus plusieurs balles, ce de quoi il a succombé. Après avoir tué par balle M. Bwenge, les assaillants ont mis le feu sur sa cabane, brûlant vivante son épouse Ramivumbi Asiate. Cette dernière est morte calcinée à l’intérieur de la case.

Le CEPADHO condamne avec véhémence ce double assassinat à caractère identitaire. Il en alerte les Forces de Défense et de Sécurité à rechercher les auteurs de ce crime, à les arrêter pour qu’ils répondent de leurs actes. Cette organisation invite par ailleurs les FARDC à neutraliser immédiatement tous les Groupes Armés à la base des tensions ethniques dans la zone. Elle rappelle que les retournés Hutu sont en ces jours la cible des May-May dans le Sud-Lubero et dans le Nord-Walikale. Ils méritent l’attention des FARDC et de la Police pour leur sécurité.

(JMNK)