Province du Kasaï: 772 459 enfants de six à cinquante-neuf mois vont être vaccinés contre la rougeole

Le Gouverneur de Province, Marc Manyanga Ndambo a lancé officiellement, hier lundi 13 février 2017, la campagne de vaccination contre la rougeole. L’esplanade de l’hôpital général de référence de Tshikapa a servi de cadre à ce lancement, auquel, les Autorités politico-Administratives, policières, militaires, sanitaires, partenaires et forces vives ont assisté en présence du Vice-Président de l’Assemblée Provinciale.

Selon, le Ministre Provincial des questions sociales ayant la Santé dans ses attributions, 772 459 enfants de six à cinquante neuf mois vont être vaccinés sur l’ensemble de la Province du 14 au 18 février 2017. Les stratégies fixes et fixes avancées sont utilisées pour atteindre l’objectif. Florimond Tshioko Kwete Minga en appelle à l’implication de tout le monde pour réussir cette campagne. La meilleure coordination des activités et la mise en œuvre par les prestataires constituent la clef de succès de cette campagne, renchérit le Ministre.

Au nom des Partenaires, le représentant de l’OMS, Dr Alex Tshimwanga a dans son mot insisté sur la qualité de la mise en œuvre de la campagne afin d’éviter la triste réalité qu’a connue la Province du Maniema, avec la survenue de l’épidémie de rougeole en octobre 2016, touchant sept zones de santé sur dix huit. C’est la preuve de la faible qualité de la campagne. D’après , Dr Alex, c’est sur base de cette malheureuse réalité du Maniema que l’OMS et Partenaires exhortent tous les acteurs impliqués dans cette campagne de donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’accorder à chaque enfant de six à cinquante neuf mois, la chance d’être protégé à travers cette dose supplémentaire de vaccin.

Le Gouverneur de Province qui a donné le coup d’envoi de cette campagne, a d’abord rendu un vibrant hommage au Chef de l’Etat, Président de la République, Joseph Kabila Kabange, Initiateur de dialogue et des discussions directes pour instaurer la paix, sans laquelle, tout développement d’un pays n’est pas envisageable. Marc Manyanga Ndambo a remercié les partenaires dont l’appui financier a rendu possible l’organisation de la campagne. La Province du Kasaï n’étant pas épargnée par la rougeole qui constitue un réel problème de santé publique, représente un obstacle important au développement chez les enfants de moins de cinq ans, a indiqué le chef de l’Exécutif provincial, qui invite par ailleurs les parents à amener tous les enfants de six à cinquante neuf mois au site le plus proche pour les faire vacciner contre la rougeole. Au Prestataires, d’organiser la vaccination de qualité afin d’éviter les épidémies pouvant subvenir à la suite d’une vaccination mal organisée. Faisons vacciner nos enfants de six à cinquante neuf mois pour les protéger contre la rougeole, en sites fixes et fixes avancées du 14 au 18 février 2017. Le vaccin se donne gratuitement a insisté le Gouverneur de Province avant de déclarer lancée la campagne de vaccination contre la rougeole.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)