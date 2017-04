Province du Haut Katanga: La REGIDESO se dote d’un nouveau directeur provincial

La Régie de distribution d’eau (REGIDESO), direction provinciale du Katanga a un nouveau directeur en la personne de M. David Pelo Kosi, qui remplace à ce poste M. Pierre Makoyo. La remise et reprise entre le directeur entrant et celui sortant, a eu lieu à Lubumbashi au cours d’une cérémonie officielle dans les installations de cette société d’approvisionnement en eau.

Prenant la parole en premier, M. Pierre Makoyo Kalonda qui a dirigé la REGISESO/Katanga durant environ 14 ans, a exprimé ses sentiments de gratitude à l’endroit des autorités du pays, ainsi qu’aux responsables de la REGIDESO direction générale, pour la marque de confiance témoignée en sa modeste personne pendant tout ce temps passé à la tête de la direction de l’ex-Katanga. Il a adressé ses remerciements aux agents et cadres de cette société, pour leur accompagnement tout au long de sa mandature et les a exhorté à soutenir de la même manière son remplaçant. A son successeur, Pierre Makoyo a présenté ses vives félicitations et lui a souhaité une fructueuse carrière à la direction de la REGIDESO/Katanga.

Pour sa part, M. David Pelo Kosi Directeur entrant, a loué les efforts déployés par son prédécesseur au cours de toutes les années passées aux commandes de la direction provinciale. Il s’est inscrit dans la logique de la continuité, tout en promettant un tout nouveau souffle qu’il entend infliger au sein de cette entreprise du portefeuille de l’État. Profitant de la circonstance, il a rappelé tous ses collaborateurs devant leurs responsabilités, de toujours hisser très haut l’étendard de cette entreprise dans l’amélioration de la desserte en eau potable et l’exploitation de la distribution de cette denrée indispensable à tout être humain. « Le travail et rien que le travail », tel est le credo de David Pelo Kosi, en vue de creuser au plus profond les potentialités que regorge la REGIDESO.

La cérémonie de remise et reprise, a été sanctionnée par la signature et l’échange des documents faisant bonne foi de l’effectivité du passage du bâton de commandent entre le Directeur sortant et son homologue entrant. Dans une deuxième partie, la salle Amani a servi de cadre à la cérémonie d’accueil et de présentation du nouveau directeur David Pelo Kosi qui vient de la direction provinciale du Kongo Central. Appelé à exercer les fonctions de directeur provincial dans la ville province de Kinshasa, M. Pierre Makoyo a dit au revoir avant de plier ses bagages. L’occasion faisant le larron, la délégation syndicale a souhaité la bienvenue au responsable entrant et au sortant des présents en signe des bons souvenirs lui ont été remis par ses anciens collaborateurs. Pierre Makoyo s’en va et David Pelo s’affiche avec un nouveau dynamisme pour présider à la destinée de cette institution étatique.

