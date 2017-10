Promotion des Investissements: La Rdc participe au 5ème forum des ressources naturelles au Canada

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il se tient depuis le lundi 16 octobre 2017, à Roberval au Canada, un forum réunissant des spécialistes du Commerce international, des Institutions publiques et financières et des représentants des entreprises privées et publiques. Selon notre source, ce Forum nommé « Naturallia », est organisé avec l’appui du Gouvernement Canadien et la Chambre de Commerce RDC-Canada et constitue un cadre idéal de rencontres pouvant permettre aux différentes parties prenantes de sceller des partenariats d’affaires.

15 pays y sont représentés avec plus de 300 sociétés et PMEs dans le but de propulser les ressources naturelles dans les secteurs, notamment, des mines, des énergies renouvelables, de la forêt et des technologies de pointe. Les participants profiteront de ces 4 journées d’activités intenses pour développer leurs affaires et concrétiser des partenariats stratégiques dans le cadre de rencontres ciblées dont des visites industrielles, des conférences, des tables rondes et diverses activités sociales.

Compte tenu de l’importance de ce Forum, axé sur les secteurs générateurs de richesses, la RDC y est représentée par une importante délégation conduite par M. Modeste Bahati Lukwebo, ministre d’Etat au Plan, incluant les représentants de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), ainsi que les PME congolaises. L’équipe de l’ANAPI est pilotée par le Président du Conseil d’Administration, Hugues Ntoto, et le Directeur Général, Anthony Nkinzo Kamole, qui va saisir cette occasion pour aborder les opportunités d’affaires que présente la RDC.

Durant quatre jours, ces travaux, de portée internationale, ont donné l’opportunité aux entrepreneurs congolais d’effectuer des maillages d’affaires avec des PMEs canadiennes dans différents secteurs porteurs de croissance en vue de sceller des partenariats gagnant-gagnant. La finalité pour ce forum est de promouvoir à travers l’ANAPI, les opportunités d’investissements dans les secteurs d’activités précités et de nouer des partenariats d’affaires internationaux à même de drainer des flux d’investissements importants dans lesdits secteurs.

